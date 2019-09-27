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Политика
27 сентября 2019, 22:47

Беларусь нацелена укреплять высочайший уровень сотрудничества с КНР - Снопков

27 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь нацелена укреплять высочайший уровень сотрудничества с КНР. Об этом заявил заместитель главы Администрации Президента Беларуси Николай Снопков сегодня на торжественном мероприятии по случаю 70-летия со дня образования КНР, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Он подчеркнул, что через несколько дней будет отмечаться 70-я годовщина образования Китайской Народной Республики. "За этот период облик Китая, чья история насчитывает не одну тысячу лет, претерпел грандиозные изменения и продолжает ежедневно обновляться. Дэн Сяопин как-то заметил, что даже если небо упадет на землю, в Китае найдутся люди, способные держать его на своих плечах. Это меткое выражение символизирует сплоченный китайский народ, который вот уже 70 лет под руководством Коммунистической партии своим самоотверженным и созидательным трудом достигает огромных успехов в экономическом и социальном развитии своей страны",- отметил заместитель главы Администрации Президента.

Он сказал, что Китай за рекордно короткий срок не только интегрировал свою экономику в мировую, он и стал крупнейшим игроком на международной арене, определяющим глобальную повестку.

КНР занимает первое место в мире по объему экспорта, второе - по объему ВВП, является основным торговым партнером для более чем 120 стран мира. "Современный Китай - это феномен в истории развития общества", - считает Николай Снопков.

"Добиваясь экономической интеграции на благо народов, Беларусь совместно с Китаем превращает инициативу "Пояс и путь" в дорогу процветания для всех стран. Мы полны решимости неуклонно воплощать в жизнь задачи наших лидеров - Александра Лукашенко и Си Цзиньпина. Мы нацелены укреплять и развивать высочайший уровень нашего сотрудничества, всепогодной дружбы, - продолжил заместитель главы Администрации. - Наше партнерство с Китаем - не сиюминутный выбор, оно обусловлено объективными ролью и местом КНР в мировой политике и экономике. Как гласит китайская пословица: "передвигающий горы начинает с того, что сдвигает небольшой камень". Китай начинал с малого, но в итоге сам стал лидером, сдвинуть которого с лидирующего места уже никому не под силу. И то, что нам с Китаем по пути, Президентом Беларуси было определено с первого знакомства с этой великой страной в январе 1992 года в качестве депутата".

Николай Снопков подчеркнул важность дальнейшего динамичного развития белорусско-китайского партнерства.-0-

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