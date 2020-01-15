Беларусь назначила почетного консула в Карловых Варах

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15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство иностранных дел Беларуси назначило Дениса Карповича почетным консулом в Карловых Варах. Об этом говорится на странице посольства Беларуси в Чехии в Facebook, сообщает БЕЛТА.
"На почетного консула возложен ряд функций в политической, торгово-экономической, научно-технической, консульской сферах, а также в областях культурного сотрудничества и работы с диаспорой", - отметили в посольстве.
Денис Карпович также является председателем Чешско-белорусской торгово-промышленной палаты.-0-