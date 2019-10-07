Беларусь не хочет оказаться на острие противостояния России и НАТО - Макей

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь не хочет оказаться на линии цивилизационного разлома и на острие противостояния России и НАТО. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил сегодня на форуме "Европейская безопасность: отойти от края пропасти", передает корреспондент БЕЛТА.

"Отсюда, из Беларуси, где пересекаются европейская и евразийская интеграция, где проходит граница между странами - участницами НАТО и ОДКБ, где рядом, в Украине, продолжается конфликт и гибнут люди, особенно отчетливо видно, насколько опасны бездействие и отсутствие политической воли к компромиссам, - сказал Владимир Макей. - Беларусь не хочет оказаться на линии цивилизационного разлома, на острие блокового противостояния между Россией с одной стороны и НАТО - с другой".

Министр подчеркнул, что "Беларусь была, есть и останется белорусской". "Мы живем на этой земле. Нельзя взять и перенести нашу страну на какое-то другое пространство. Мы живем в этом регионе и хотим, чтобы здесь царили мир и спокойствие", - заявил дипломат.

Он заметил, что белорусы, как никто другой, знают, чем чревато положение буферной зоны. "Этот тяжелый урок мы уже проходили в своей истории, и не раз, - добавил Владимир Макей. - Мы остро чувствуем ответственность за безопасность не только нашей страны, но и Европы. Безопасность Беларуси неразрывно связана с безопасностью континента. Будет спокойно в Европе - будут мир и стабильность в нашей стране. И наоборот".

Владимир Макей обратил внимание, что будущее белорусов во многом зависит от того, смогут ли союзники и партнеры договориться между собой. "По этой причине, используя все возможности, Беларусь настойчиво выступает на международной арене за диалог, за честное, открытое обсуждение проблемных вопросов", - подчеркнул дипломат.

Министр отметил, что недавно принимал участие в сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. По его словам, на заседаниях ничего не меняется: страны обвиняют друг друга, уровень доверия между ними очень низок. "Нужно восстановить договороспособность ключевых игроков в глазах друг друга и остального мира", - считает Владимир Макей.

Для этого, обратил он внимание, они должны быть в состоянии достичь согласия между собой - сначала о тех вещах, которые по крайней мере не вызывают у них отторжения, затем постепенно выйти на разговор о так называемых красных линиях. "Я убежден: с учетом тяжкого груза накопившихся противоречий движение навстречу друг другу должно осуществляться постепенно, от тематических партнерств как наименее конфронтационных - к глобальному партнерству в области безопасности. И здесь не придется начинать с нуля. Такие шаги уже делаются", - констатировал министр.

В пример он привел международную контртеррористическую конференцию в Минске, под эгидой которой месяц назад впервые объединились для совместной выработки подходов в вопросах антитеррора государства - участники двух крупных региональных организаций - ОБСЕ и АСЕАН.-0-