Беларусь не может выйти из сферы интересов больших соседей - Макей

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь не может выйти из сферы интересов больших соседей. Об этом сегодня заявил журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей по итогам переговоров с главой Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом, передает корреспондент БЕЛТА.

Журналисты поинтересовались у главы белорусского МИД, может ли Беларусь уйти из-под российского влияния и какую роль в этом может сыграть Швейцария. На это Владимир Макей ответил: "Беларусь, как и Швейцария, не может выйти из сферы чьих-то интересов, из сферы интересов больших соседей. К сожалению, нельзя взять Беларусь и Швейцарию и перенести в какое-то другое, более комфортное место".

В то же время министр обратил внимание на то, что, какое бы ни было влияние больших геополитических сил на такие государства, как Беларусь и Швейцария, у этих стран всегда будет много общих интересов для дальнейшего взаимодействия на международной арене. "И мы сегодня обсуждали эти вопросы - связанные с объединением наших усилий на международной арене, направленных на урегулирование тех конфликтов, которые, к сожалению, присутствуют и в нашем регионе, и в мире в целом", - добавил он.-0-