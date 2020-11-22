Беларусь никакие из стран не рассматривает в качестве врагов - Макей

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь никого не рассматривает как врагов. Об этом министр иностранных дел Владимир Макей заявил в интервью Беларусь 1, стенограмма которого размещена на сайте МИД, сообщает БЕЛТА.

"Сегодня мы слышим, видим ряд негативных заявлений в адрес Беларуси, и не только заявлений, но и каких-то конкретных действий, связанных с критикой руководства Беларуси, - констатировал глава внешнеполитического ведомства. - Это не наша политика. Мы никого не рассматриваем как врагов, оппонентов. Мы рассматриваем все государства, особенно наших соседей, как наших партнеров, с которыми мы обречены жить и которые, как говорит руководитель Беларуси, даны нам от Бога".

Беларусь заинтересована во всемерном развитии торгово-экономических, политических, гуманитарных отношений со всеми государствами мира - и, в первую очередь, с соседями - и с учетом того, что мы живем в Европе, - с европейскими партнерами.

"Нас связывает многое: и общая история, и традиции, и культура. И эта общность лежит далеко в прошлом, мы обязаны это учитывать. Нас связывает географическая близость. Поэтому хотим мы или не хотим, мы должны задуматься над тем, как нам жить дальше: или мы воспримем логику эмоций борцовского ринга или же поймем необходимость тесного взаимовыгодного сотрудничества. И не то, что необходимость, а даже невозможность жить без этого сотрудничества", - заявил Владимир Макей.-0-