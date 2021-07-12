Беларусь никогда не была "исчадием зла", как сейчас ее пытаются представить на Западе - Макей

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь никогда не была "исчадием зла", как сейчас ее пытаются представить на Западе. На это обратил внимание министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью телеканалу RT, сообщает БЕЛТА.

"Беларусь никогда не была "исчадием зла", как сейчас нас пытаются представить, никогда не была инициатором каких-то действий, направленных на дестабилизацию ситуации в нашем регионе. У нас не было и нет ни к кому территориальных претензий, в отличие от некоторых других стран. И до последнего момента, скажем, у нас и внутриполитическая ситуация развивалась в спокойном, в нормальном, стабильном русле", - подчеркнул Владимир Макей.

Но после того как в Беларуси провалилась попытка организации государственного переворота, ее западные партнеры ввели санкции и страна была вынуждена отвечать на это, обратил внимание глава внешнеполитического ведомства. "И отвечать мы будем адекватно тем негативным шагам, которые предприняты и будут предприняты в отношении Беларуси", - сказал он.-0-