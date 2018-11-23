Беларусь обсудила с Германией развитие сотрудничества и диалога по линии ЕС

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Германия обсудили состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества и диалога по линии Беларусь - Европейский союз. Об этом шла речь сегодня на встрече заместителя министра иностранных дел Беларуси Олега Кравченко с уполномоченным по странам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии МИД ФРГ Михаэлем Зибертом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

"Обсуждены состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в различных областях и диалога по линии Беларусь - ЕС, ход реализации достигнутых договоренностей на высшем уровне, состоялся обмен мнениями по вопросам международной повестки дня", - отметили в пресс-службе.

Михаэль Зиберт находится в Беларуси для участия в XVI Минском форуме.

XVI Минский форум проходит с 22 по 24 ноября. Организатором мероприятия выступает Немецко-белорусское общество. Ключевая тема мероприятия - "Беларусь и ЕС - будущее партнерства: диалог, развитие, дигитализация". В ходе дискуссий на площадке Минского форума эксперты обсудят архитектуру безопасности в Европе, региональное сотрудничество и решение конфликтов в Центральной и Восточной Европе, национальный брендинг Беларуси в европейском регионе и др.-0-