Беларусь обсудила с Хорватией тематику диалога с ЕС

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21 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь обсудила с Хорватией тематику диалога с Европейским союзом, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
Данные вопросы были в центре внимания сегодня на встрече заместителя министра иностранных дел Олега Кравченко с Чрезвычайным и Полномочным Послом Хорватии в Беларуси по совместительству Томиславом Царом. Стороны обсудили состояние и перспективы развития всего комплекса белорусско-хорватских отношений.
"С учетом председательства Хорватии в Совете ЕС стороны рассмотрели тематику диалога по линии Беларусь - Европейский союз", - отметили в пресс-службе.-0-