16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь обсуждает с Монголией поставку партии противопожарных и аварийно-спасательных машин. Соответствующая тема рассматривалась сегодня на встрече Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Монголии Дмитрия Горелика с руководителем Государственного агентства по чрезвычайным ситуациям Монголии Гомбожавыном Ариунбуяном, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

"Стороны обсудили реализацию проекта по поставке Государственному агентству по чрезвычайным ситуациям Монголии партии противопожарных и аварийно-спасательных машин на шасси МАЗ", - рассказали в министерстве.

Кроме того, на прошедшей встрече обсуждались дальнейшие перспективы сотрудничества и формирования двусторонней договорно-правовой базы в сфере предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.-0-