Беларусь осуществляет независимую внешнюю политику ради мира и стабильного развития - Андрейченко

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко принял участие в 41-й Генеральной ассамблее Межпарламентской ассамблеи АСЕАН, организованной в формате видео-конференц-связи. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.

Владимир Андрейченко выступил с видеообращением к участникам мероприятия на тему "Парламентская дипломатия ради сплоченного и адаптивного сообщества АСЕАН". Спикер отметил значимость МПА АСЕАН для повышения роли парламентской дипломатии, сближения со странами Юго-Восточной Азии на политическом, экономическом, социальном и иных направлениях. При этом была подчеркнута важность развития соответствующего диалога в условиях неуклонно растущих международных проблем.

"Наша страна, как и государства АСЕАН, продвигает идеи сотрудничества, открытых и честных переговоров. Как и вы, мы последовательно осуществляем независимую внешнюю политику ради мира и стабильного развития, многосторонности и диверсификации отношений", - отметил председатель Палаты представителей.

Фото Палаты представителей

Владимир Андрейченко подчеркнул, что Беларусь является надежным мостом между Востоком и Западом. "Исходя из этого в рамках председательства в ЕАЭС наша страна поддерживает стремление государств АСЕАН заключить соглашение о зоне свободной торговли с ЕАЭС и готова оказывать содействие решению этой задачи, влекущему за собой рост торговли и создание новых рабочих мест. Не менее полезным для Беларуси и АСЕАН будет обмен лучшими практиками в сфере IT", - отметил председатель Палаты представителей.

В заключение Владимир Андрейченко обратился к коллегам - спикерам парламентов стран АСЕАН с предложением выступить в поддержку объединительных мирных инициатив, включая инициативу Президента Беларуси о формировании пояса цифрового добрососедства, способного принести конкретные практические результаты.

Межпарламентская ассамблея АСЕАН создана в 1977 году. Ее генеральные ассамблеи проводятся ежегодно и включают широкий круг политических, экономических и социальных вопросов. Контакты белорусских парламентариев с зарубежными коллегами в рамках проводимых мероприятий МПА АСЕАН придают комплексный характер отношениям Беларуси со странами Юго-Восточной Азии и являются действенным средством в деле укрепления дружбы и взаимопонимания между народами.-0-