Беларусь осуждает и не приемлет снос памятников погибшим во Второй мировой войне - Макей

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь осуждает и не приемлет снос памятников погибшим во Второй мировой войне. Об этом заявил сегодня журналистам министр иностранных дел Владимир Макей после церемонии возложения венков по случаю 76-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент БЕЛТА

"Мы осуждаем и не приемлем подобного рода действия. Мы вместе с нашими союзниками по ОДКБ, партнерами по СНГ принимаем регулярно соответствующие заявления против глорификации нацизма, фальсификации истории, сноса памятников, посвященных погибшим во Второй мировой войне. Мы высказываем свое отношение, и эти документы распространяются в качестве официальных и в Организации Объединенных Наций, и в ОБСЕ, и в других региональных, международных организациях. Поэтому здесь наше отношение однозначно", - сказал Владимир Макей.

Глава МИД признался, что с точки зрения здравого человеческого смысла для него абсолютно удивительно то, что происходит сейчас во многих странах с памятниками истории. "У нас тоже достаточно спорная история. И по-разному каждый относится к тому или иному национальному герою или национальной личности. Но, заметьте, руководство Беларуси никогда не допускало того, чтобы какие-то памятники в нашей стране были разрушены. Я считаю, что так и должно быть. Камень ни в чем не виноват, что его поставили в свое время. Да, нужно рассказывать и молодому поколению, и обществу о том, что из себя представляет наша история. Но это должно быть сделано объективно, без навешивания каких-то ярлыков", - подчеркнул министр.

"То, что происходит сейчас в ряде стран, в наших соседних странах, для нас абсолютно недопустимо, и, поверьте, мы предпринимали и будем предпринимать шаги, конкретные заявления и действия, направленные против фальсификации истории и восхваления нацизма", - добавил Владимир Макей.

В конце апреля в польском городе Чеховице-Дзедзице снесли памятник советско-польскому братству по оружию. Часть местных жителей выступала в защиту памятника, предложив изменить название на "Памятник погибшим на фронтах Второй мировой войны". Всего в Польше власти демонтировали свыше 420 памятников советским солдатам. Если в 1997 году в стране насчитывался 561 памятник, то сейчас их осталось чуть более 100.-0-