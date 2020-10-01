1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь отмечает чрезвычайно недружественные жесты со стороны Украины и попытки вмешательства во внутренние дела. Об этом БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Украине.

В дипмиссии рассказали, что 1 октября состоялась встреча представителя посольства Беларуси в Украине во Втором территориальном Департаменте МИД Украины.

"Украинской стороне доведено, что Беларусь всегда была и остается привержена добрососедству и никогда не допускала и не допустит вмешательства во внутриполитические процессы Украины, не подвергала сомнению суверенное право украинского народа самостоятельно определять путь своего развития. Эта позиция является для Беларуси принципиальной и не раз подтверждалась в критические для Украины периоды", - проинформировали в посольстве.

Особое внимание обращено на то, что Беларусь не приемлет вмешательства в свои внутренние дела. "В то же время публичные рекомендации и советы украинских официальных лиц, политиков и депутатов по организации внутриполитической жизни в белорусском государстве, оценки взаимодействия Беларуси с интеграционными объединениями являются некорректными, не отвечающими духу добрососедства и расцениваются именно как попытка вмешательства во внутренние дела Беларуси, оказания влияния на выбор белорусского народа", - подчеркнули в посольстве.

"Заявления Верховной рады Украины, Офиса Президента Украины, министра иностранных дел Украины, а также многочисленные публичные высказывания руководства этой страны и ряда украинских официальных лиц высокого ранга о внутриполитической ситуации в Беларуси, легитимности Президента Беларуси, обстановке на белорусско-украинской государственной границе, призывы к проведению новых выборов Президента Беларуси, обсуждение вопроса о применении к Беларуси санкций по надуманным основаниям рассматриваются как чрезвычайно недружественные жесты со стороны Украины, не способствующие сохранению доверия в белорусско-украинских отношениях, и попытка вмешательства во внутренние дела Беларуси", - говорится в сообщении на сайте дипмиссии.

У белорусской стороны также вызывают непонимание участившиеся призывы отдельных политиков и общественных деятелей к сворачиванию экономического сотрудничества Украины с Беларусью. "Торгово-экономическое взаимодействие всегда было главным приоритетом белорусско-украинских отношений и основным направлением в работе посольства. В случае реализации этих безответственных призывов пострадают трудовые коллективы белорусских предприятий, а также тех предприятий Украины, которые поставляют в Беларусь в рамках тесной производственной кооперации широкий круг украинских товаров", - отметили в посольстве.

Также там подчеркнули недопустимость поощрения и одобрения из Украины действий, направленных на дестабилизацию общественно-политической обстановки в Беларуси, и разрушающих конструктивный формат белорусско-украинских отношений. Заявлено, что Беларусь самостоятельно справится с непростой ситуацией, в которой оказалось в последнее время белорусское общество. Посольство рассчитывает на объективную, взвешенную, отвечающую духу добрососедства и основанную на принципах взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга позицию Украины.-0-