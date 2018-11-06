Беларусь отмечает прогресс по приоритетным направлениям сотрудничества с Венгрией

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь отмечает прогресс в диалоге с Венгрией по приоритетным направлениям двустороннего сотрудничества. Об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко по итогам девятого заседания белорусско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня с венгерской стороной мы отметили прогресс с момента восьмого заседания в Будапеште (белорусско-венгерской межправкомиссии. - Прим. БЕЛТА) по ряду приоритетных сфер двустороннего взаимодействия. Мы договорились и дальше расширять сотрудничество по таким направлениям, как сельское и водное хозяйство, пищевая промышленность, банковская, финансовая, инвестиционная сферы, стандартизация, наука и инновации, строительство, туризм, образование", - сообщил Олег Кравченко.

Замминистра отметил рост с 2017 года торгового оборота, при этом как товаров, так и услуг. Развивается новое направление - строительство, в июле 2018 года было создано совместное белорусско-венгерское предприятие в этой сфере. "Надеюсь, что эти тенденции мы сможем не только сохранить, но и расширить", - сказал он.

Олег Кравченко назвал прорывом завершение работы над проектом соглашения между правительствами Беларуси и Венгрии о содействии осуществлению и взаимной защите инвестиций. Он выразил уверенность, что заключение соглашения послужит дополнительным стимулом к реализации инвестиционных проектов на территории двух стран.

В свою очередь государственный секретарь Министерства иностранных дел и внешней торговли Венгрии Чаба Балог отметил, что Беларусь и Венгрия должны интенсивнее использовать возможности двустороннего сотрудничества.

Заседания белорусско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству и сопутствующие им бизнес-форумы проводятся с 2009 года. Созданы рабочие группы по сотрудничеству в сфере туризма, научно-техническому взаимодействию.-0-