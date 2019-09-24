Беларусь отмечает важность инициативы интеграции интеграций для разрядки напряженности в мире

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реализация инициативы интеграции интеграций способна содействовать разрядке напряженности на мировой арене. Об этом заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на встрече с председателем Мажилиса парламента Казахстана Нурланом Нигматулиным, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Палаты представителей.

Владимир Андрейченко принимает участие в IV Совещании спикеров парламентов стран Евразии в Нур-Султане. На полях форума белорусский спикер провел переговоры с казахским коллегой. Говоря о вопросах, которые планируется обсудить на совещании, председатель Палаты представителей сделал акцент на том, что современный мир должен помнить о жестоких уроках Второй мировой войны и делать соответствующие выводы. Особенно сегодня, когда новый виток гонки вооружений ставит народы на грань глобального ядерного конфликта. "В связи с этим он отметил важность инициативы интеграции интеграций, сторонниками которой являются белорусский и казахстанский лидеры. Ее реализация способна существенно содействовать разрядке напряженности на основе принципов добрососедства, равноправия, взаимного доверия и развития экономического сотрудничества", - отметили в пресс-службе.

В январе-июне 2019 года двусторонний товарооборот составил $481,7 млн и увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2018-го на 11,8%. Спикер подчеркнул, что такие темпы развития взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям стали возможными благодаря дружеским и доверительным связям, сложившимся между главой белорусского государства и первым президентом Казахстана, а также нынешним руководством этой страны.

Председатель Палаты представителей также отметил вклад, который вносят в развитие экономического сотрудничества парламентарии двух стран.

В пресс-службе обратили внимание, что белорусская делегация была тепло встречена руководителем Мажилиса казахстанского парламента. Нурлан Нигматулин подчеркнул, что Беларусь для Казахстана является важнейшим политическим и экономическим партнером, а отношения между двумя странами могут служить образцом. Ключевая роль в достижении существующего уровня отношений принадлежит президентам двух стран, и Казахстан, по словам спикера, намерен и далее развивать дружественные отношения с Беларусью.

Фото Палаты представителей

Затронув тему избирательной кампании в Беларуси, Нурлан Нигматулин согласился с предложением своего белорусского коллеги направить наблюдателей на выборы в составе миссий международных парламентских организаций. Он заверил, что Мажилис обязательно направит своих наблюдателей на предстоящие выборы в белорусский парламент.

Как сообщалось, Владимир Андрейченко 23-24 сентября принимает участие в IV Совещании спикеров парламентов стран Евразии, которое проходит в Нур-Султане по теме "Большая Евразия: Диалог. Доверие. Партнерство".

Владимир Андрейченко выступит на пленарном заседании, а также проведет двусторонние встречи, на которых расскажет о позиции Беларуси по вопросам повестки дня совещания и развития взаимовыгодного сотрудничества, отметили в пресс-службе.

О своем участии в совещании заявили парламенты 59 государств, в том числе 47 - на уровне спикеров и вице-спикеров, и 13 международных и межпарламентских организаций. Мероприятие направлено на налаживание прямого многостороннего диалога между законодательными органами государств Европы и Азии, а также между международными и межпарламентскими организациями в целях обеспечения плодотворного сотрудничества стран Евразии.-0-