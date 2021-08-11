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Политика
11 августа 2021, 15:41

Беларусь отозвала ранее выданное согласие на назначение Джули Фишер послом США в Минске

Фото из архива
Фото из архива

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь отозвала ранее выданное согласие на назначение Джули Фишер послом США в Минске. Американской стороне также предложено до 1 сентября сократить численность своего посольства в Минске до 5 человек. Об этом заявили журналистам в МИД Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Журналисты поинтересовались, есть ли подробности по поводу заявлений белорусской стороны о том, что она проведет анализ и примет адекватные меры в связи с введенными США очередными ограничениями против Беларуси.

"Да, конечно, но в дипломатии есть определенная этика, и мы не будем их все озвучивать публично. До американской же стороны наша ответная реакция на их недружественные и даже агрессивные действия предметно доведена сегодня в МИД в ходе встречи с временным поверенным Рубеном Арутюняном", - заявил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

Он отметил, что двумя странами за последние годы был проделан большой путь по выведению дипломатических отношений на более-менее приемлемый уровень. "Поэтому жаль, что наглые и откровенно враждебные действия американской стороны, равно как и совершенно не подпадающие под понятие дипломатии и профессионализма поступки отдельных ее представителей разрушили наработки предшественников и вынудили нас отозвать ранее выданное согласие Республики Беларусь на назначение Джули Фишер послом США в нашей стране", - сказал пресс-секретарь.

По его словам, Венская конвенция о дипломатических сношениях такие ситуации разъясняет, поэтому недопонимания здесь быть не должно. "Но, если понадобится, мы разъясним. Но фоне действий Вашингтона по сокращению сотрудничества во всех сферах и экономическому удушению нашей страны мы также совершенно объективно не видим смысла в присутствии в Беларуси столь значительного персонала американской дипмиссии. Просто непонятно, чем им заниматься на таком фоне, - заявил официальный представитель МИД Беларуси. - В этой связи американской стороне предложено до 1 сентября сократить численность своего посольства в Минске до 5 человек. Собственно, подобная вполне понятная логика будет учитываться и в случае дальнейшего снижения двустороннего взаимодействия по инициативе США".

"Учитывая утрату действующей американской администрацией доверия со стороны Беларуси, согласование всех новых проектов, грантов и программ по линии правительства США с нашей стороны приостанавливается до момента возвращения такого доверия. По итогам продолжающегося изучения мы оставляем за собой право принять дополнительные ответные меры. Еще раз подчеркну, что даже в нынешней ситуации Беларусь готова к диалогу и пересмотрит ряд введенных мер в случае возвращения политики Вашингтона по отношению к Беларуси в конструктивное русло. Что, кстати, на деле, а не на высокопарных словах соответствовало бы интересам белорусов и американцев", - заявил официальный представитель МИД Беларуси.-0-

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