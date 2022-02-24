24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь отвергает инсинуации относительно своего вовлечения в происходящие в Украине события. Об этом говорится в выступлении постоянного представителя Беларуси при ОБСЕ Андрея Дапкюнаса на внеочередном Постсовете организации, сообщает БЕЛТА.

"Беларуси не нужна война. Свой лимит войн мы исчерпали за свою долгую и сложную историю. Поэтому мы категорически отвергаем любые инсинуации относительно какого бы то ни было вовлечения Беларуси в происходящие в Украине события", - подчеркнул дипломат.

Он отметил, что главой белорусского государства было особо подчеркнуто, что белорусские войска не принимают никакого участия в российской спецоперации в Донбассе. "Причем Президент специально уточнил, что российское руководство никогда и не ставило перед нами подобный вопрос. Более того, мы всячески пытались предотвратить эскалацию. В частности, военное руководство Украины несколько раз проводило переговоры с белорусскими коллегами", - заметил Андрей Дапкюнас.

Последний такой разговор состоялся после встречи президентов Беларуси и России в Москве. Нюансы переговоров глав государств были доведены до украинской стороны. "Мы предлагали нашим украинским коллегам установить прямой контакт с российской стороной, готовы были оказать в этом соответствующее содействие, однако наше предложение было проигнорировано. Выражаем сожаление в связи с тем, что не были использованы все возможности для предотвращения этого конфликта", - сказал белорусский дипломат.

Он также подчеркнул, что Беларусь всегда активно и последовательно выступала за мирное урегулирование конфликта на юго-востоке Украины. "Мы и сейчас считаем дипломатические методы приоритетными и готовы всемерно способствовать этому процессу", - заявил Андрей Дапкюнас.

Кроме того, он выразил сожаление в связи с разрывом Украиной дипломатических отношений c Российской Федерацией.-0-

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