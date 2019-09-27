Беларусь планирует совместно с ЕЭК провести форум по Целям устойчивого развития

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь планирует совместно с Евразийской экономической комиссией провести форум по Целям устойчивого развития. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сообщил сегодня, выступая на общей дискуссии 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Макей отметил, что Беларусь активно участвует в различных интеграционных региональных процессах и на протяжении ряда лет последовательно выступает за обеспечение партнерства и совместимости интеграционных объединений. В 2020 году страна в качестве председателя Евразийского экономического союза планирует провести в Минске первый форум по Целям устойчивого развития совместно с Евразийской экономической комиссией.

"Это поможет странам - нашим партнерам по евразийской интеграции не только сверить часы и обменяться опытом в вопросах достижения целей устойчивого развития, но и позволит региону Евразийского экономического союза говорить единым, своим собственным голосом, в глобальных дебатах об осуществлении Повестки дня в области устойчивого развития, поднимая общие проблемы и в то же время выгодно подчеркивая разнообразие наших государств", - сказал министр.

По его словам, Беларусь исходит из того, что региональные экономические организации должны самым действенным образом вовлекаться в усилия по осуществлению ЦУР, способствовать согласованности экономической политики государств-участников интеграционных объединений в интересах устойчивого развития. "Это и позволит добиться мультипликационного эффекта для национальных экономик ‑ несущего каркаса всей системы региональной и глобальной устойчивости", - обратил внимание дипломат.-0-