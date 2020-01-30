Беларусь поддержала идею России о встрече постоянных членов Совбеза ООН

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Беларуси Дмитрием Мезенцевым. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

Во время встречи. Фото МИД

"При обсуждении вопросов международной политики белорусский и российский дипломаты были едины в оценке важности недавно высказанной Президентом Российской Федерации инициативы о встрече пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН для обсуждения актуальных глобальных проблем", - сказали в министерстве.

Андрей Дапкюнас отметил, что такой саммит мог бы стать важным этапом в содействии широкому межгосударственному диалогу о путях укрепления системы сотрудничества и безопасности на евразийско-атлантическом пространстве, идею о необходимости которого Беларусь последовательно продвигает в последнее время.

Дипломаты обсудили сотрудничество двух стран в международных организациях, прежде всего на площадке ООН. Они рассмотрели подготовку к широкому празднованию 75-летия Победы над нацизмом и совместные меры в этой связи как на двусторонней основе, так и в СНГ.

Замминистра и посол обменялись мнениями о возможностях дальнейшего развития межрегионального сотрудничества между государствами, в том числе в контексте подготовки очередного Форума регионов Беларуси и России, который должен пройти в нынешнем году в Беларуси.-0-