Беларусь поддерживает любые коллективные меры по противодействию торговле людьми - Кравченко

30 июля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь поддерживает любые коллективные меры по противодействию торговле людьми. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко на региональном семинаре ОБСЕ в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь в рамках своей международной инициативы по улучшению координации в борьбе с торговлей людьми приветствует и всячески поддерживает любые коллективные меры по противодействию торговле людьми во всех сферах жизни и на всех уровнях сотрудничества", - сказал заместитель главы внешнеполитического ведомства.

Олег Кравченко напомнил, что по инициативе Беларуси в 2018 году Комиссия ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию приняла резолюцию "Предупреждение торговли людьми с использованием технологических средств и борьба с ней". Одна из целей документа - способствовать исследованиям данной темы, в том числе для разработки эффективных способов противодействия этому виду преступности.

В нынешнем году Беларусь провела совместно с Группой друзей, объединившихся в борьбе с торговлей людьми, и Межучрежденческой координационной группой по борьбе с торговлей людьми, сопредседателем которой в настоящее время выступает ОБСЕ, тематические дискуссии в Нью-Йорке, Вене и Женеве по проблематике информационно-коммуникационных технологий в борьбе с торговлей людьми.

"Беларусь считает очень важным, что проблема торговли людьми находится в фокусе работы ОБСЕ", - отметил Олег Кравченко. Он рассказал, что в Беларуси во Всемирный день борьбы с торговлей людьми традиционно проходят мероприятия, призванные повышать осведомленность широкой общественности по этой проблеме. Сегодня, 30 июля, национальные и международные партнеры начинают новую информационную кампанию, направленную на предотвращение сексуального насилия и эксплуатации в отношении детей. Всем известно, насколько тесно жизнь детей сейчас связана со средствами коммуникации и насколько дети уязвимы перед преступниками в виртуальном мире. "Эта информационная кампания и международный семинар ОБСЕ затрагивают близкие аспекты противодействия и борьбы с торговлей людьми. Это значит, что наши усилия взаимодополняющие и комплексные", - подчеркнул замминистра.

Он поблагодарил коллег из ОБСЕ за инициативу по проведению этого семинара в Минске. "Во Всемирный день борьбы с торговлей людьми хочу подтвердить твердую приверженность Беларуси не жалеть усилий для того, чтобы это мерзкое преступление - торговля людьми - исчезло из жизни современного общества", - резюмировал Олег Кравченко. -0-