Беларусь поддерживает международные усилия по запрету ядерных испытаний - Макей

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 25 сентября в Нью-Йорке принял участие в конференции в поддержку вступления в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

"В своем выступлении министр высказал полную поддержку со стороны Беларуси международным усилиям по запрету ядерных испытаний. Одновременно была выражена обеспокоенность набирающей силу тенденцией девальвации ДВЗЯИ, особенно на фоне обострения противостояния между крупнейшими игроками. Значительные успехи, достигнутые за последние годы активной работы по продвижению ДВЗЯИ, размываются из-за отсутствия политической воли и дефицита ответственности", - отметили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

По итогам конференции ее участники приняли декларацию, предусматривающую активизацию международных усилий в целях скорейшего вступления ДВЗЯИ в силу.

Договор был принят с целью международного запрета ядерных испытаний в 1996 году, однако до сих пор не вступил в силу. Из стран, чья ратификация ДВЗЯИ необходима для его вступления в силу, не подписали договор Индия, КНДР и Пакистан. Пять стран (Египет, Израиль, Иран, Китай и США) поставили под договором свои подписи, но не ратифицировали его.-0-

Беларусь выступает за эффективное партнерство ООН и региональных организаций в целях мира - Макей "Это требование современной жизни, условие устойчивого развития стран и народов и обеспечения мирных, безопасных условий для прогресса и процветания", - подчеркнул глава белорусского внешнеполитического ведомства.