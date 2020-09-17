17 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь поддерживает предложенную Китаем Глобальную инициативу в сфере информационной безопасности, которая созвучна инициативе Президента Беларуси Александра Лукашенко о создании пояса цифрового добрососедства. Это отметил министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей сегодня на встрече в Минске с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики Цуй Цимином, сообщили БЕЛТА в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Речь идет о выдвинутой Китайской Народной Республикой Глобальной инициативе по безопасности данных.

Кроме того, стороны обсудили график контактов на высшем и высоком уровнях, развитие торгово-экономического сотрудничества, взаимодействие стран на международных площадках, рассказали в пресс-службе.

Речь шла также о вопросах совместного противодействия распространению COVID-19.-0-