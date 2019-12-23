Беларусь подготовила свое видение необходимых улучшений в деятельности "Восточного партнерства"

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь подготовила свое видение улучшений, которые необходимо привнести в деятельность "Восточного партнерства". Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей рассказал в интервью экономическому изданию Восточного комитета германской экономики Osteuropa Informationen, сообщает БЕЛТА.

Глава МИД отметил, что сейчас в рамках "Восточного партнерства" разрабатывается набор целей и задач на период после 2020 года. "Мы подготовили собственное видение тех улучшений, которые необходимо привнести в деятельность ВП и которые, на наш взгляд, отвечали бы интересам всех партнеров ЕС", - заявил министр.

По его словам, значительный интерес для белорусской стороны представляет всеобъемлющее сотрудничество в сфере торговли. Это такие вопросы, как сертификация предприятий-экспортеров, стандартизация, метрология, гармонизация и взаимное признание систем оценки соответствия товаров, упрощение процедур торговли.

Во-вторых, считает Владимир Макей, пришло время подумать над комплексным подходом к обустройству границ, учитывающим вопросы безопасности и мобильности людей и товаров. Он мог бы включать в себя, в частности, дальнейшую модернизацию таможенных пунктов пропуска, обмен информацией между таможенными службами стран "Восточного партнерства" и ЕС.

В-третьих, Беларусь предлагает сделать технологические инновации "сквозным" приоритетом взаимодействия. Минск готов стать площадкой для IT-школы "Восточного партнерства", которая бы готовила специалистов цифровой отрасли для всех наших партнеров.

"В-четвертых, транспортная и энергетическая инфраструктура жизненно важна как для ЕС, так и для его партнеров, экономики которых в значительной степени зависят от надежных связей с соседями, - обратил внимание министр. - При этом особое внимание следует уделить развитию международных цифровых транспортных коридоров. Надеемся, что аналогичный план действий в скором будущем будет разработан и для инвестирования в энергетические интерконнекторы на территории стран - партнеров ЕС".

В целом Владимир Макей подчеркнул, что "Восточное партнерство" для Беларуси - это инструмент прагматичного сотрудничества в регионе, наведения мостов и развития межличностных контактов на базе конкретных проектов с ощутимой добавленной стоимостью. "Эти проекты должны быть прежде всего направлены на поддержку усилий стран - соседей ЕС по укреплению общественного благосостояния, а также модернизацию и повышение конкурентоспособности. Именно в этом, на наш взгляд, залог региональной устойчивости и развития", - сказал он.-0-

Беларусь выступает за создание постоянного формата для диалога между ЕС и ЕАЭС - Макей Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей отметил, что идея интеграции интеграций, или кооперации интеграций, состоит в том, чтобы придать сближению ЕС и ЕАЭС комплексный и упорядоченный характер с прицелом на конкретные материальные преимущества для обоих союзов.

Макей назвал перспективные сферы для развития экономического сотрудничества Беларуси с Германией Владимир Макей отметил, что ФРГ традиционно входит в пятерку ключевых торгово-экономических и инвестиционных партнеров Беларуси.