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06 июля 2020, 15:31

Беларусь поднялась на 18-е место среди 166 стран в рейтинге достижения ЦУР

Фото из Twitter-аккаунта SDGs in Belarus
Фото из Twitter-аккаунта SDGs in Belarus

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2020 году Беларусь упрочила свои позиции в рейтинге индекса достижения глобальных Целей устойчивого развития. Она поднялась с 23-го на 18-е место среди 166 стран. Речь об этом шла сегодня на встрече заместителя председателя Совета Республики, национального координатора по достижению ЦУР Анатолия Исаченко с исполнительным директором Дортмундского международного образовательного центра Астрид Зам, передает корреспондент БЕЛТА.

Встреча прошла в режиме видеоконференции. Астрид Зам поздравила Беларусь с тем, что она поднялась на 18-е место в рейтинге. Страны в нем ранжируются по их общему баллу, которым измеряется прогресс в достижении всех 17 ЦУР.

Во время встречи обсуждалось сотрудничество в деле достижения ЦУР, в том числе возможности Программы поддержки Беларуси Федерального правительства Германии в сопровождении региональных рабочих групп по устойчивому развитию. Астрид Зам предложила обсудить и согласовать действия в этом и других направлениях.

Анатолий Исаченко подчеркнул, что в Беларуси ценят возможность сотрудничать с Дортмундским международным образовательным центром по вопросам достижения ЦУР. Национальный координатор обратил внимание, что Астрид Зам - участник недавно созданной Стратегической консультативной группы Беларусь - Германия. "Таким образом, вопросы устойчивого развития прочно вошли в двустороннюю повестку", - отметил он. Вице-спикер поблагодарил исполнительного директора и ее коллег за конструктивное взаимодействие, а также за внимание, которое уделено в программе поддержки региональным аспектам. "На недавнем заседании Совета по устойчивому развитию подчеркивалась важность работы по ЦУР на региональном уровне. Мы планируем уделять этому направлению особое внимание", - проинформировал он.

Во время встречи обсуждались вопросы имплементации ЦУР на региональном уровне, планы по изучению опыта парламента Германии по оценке проектов нормативных правовых актов на предмет соответствия ЦУР, а также перспективы проведения в Беларуси Недели устойчивого развития. Отвечая на вопросы журналистов, вице-спикер пояснил, что неделя включает в себя серию мероприятий, которые с учетом эпидемиологической обстановки могут проводиться в разных форматах. "Это тема для обсуждения не только с исполнительным директором Дортмундского центра, но и с Советом по устойчивому развитию, с партнерской группой и другими заинтересованными", - сказал он. Ожидается, что Неделя устойчивого развития в Беларуси станет частью аналогичных Европейских недель.

Программа поддержки Беларуси реализуется с 2002 года. Дортмундский международный центр в числе ответственных за ее выполнение. В июне 2019-го стартовал 9-й этап программы. Его основные тематические направления - инклюзивное и равноправное общество, зеленый переход и цифровая трансформация, локализация ЦУР, развитие систем мониторинга и оценки эффектов в контексте реализации Повестки - 2030.-0-

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