Беларусь подтвердила заинтересованность в скорейшем вступлении в ВТО на взаимоприемлемых условиях

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посол по особым поручениям МИД Беларуси - главный переговорщик по присоединению Беларуси к ВТО Владимир Серпиков во время заседания неформальной группы присоединяющихся к ВТО стран подтвердил заинтересованность республики в скорейшем оформлении членства в организации на взаимоприемлемых условиях. Об этом БЕЛТА сообщили в Постоянном представительстве Беларуси при отделении ООН и других международных организациях в Женеве.

Заседание прошло в режиме видеоконференцсвязи под председательством Постоянного представителя Беларуси в Женеве Юрия Амбразевича. Всего в мероприятии приняли участие представители 17 стран. В своем выступлении Владимир Серпиков подтвердил заинтересованность Беларуси в скорейшем оформлении членства в ВТО на взаимоприемлемых условиях. Он отметил, что несмотря на сложности, вызванные пандемией, Беларусь продолжает активные двусторонние переговоры с заинтересованными членами ВТО и выражает готовность к проведению очередного заседания Рабочей группы по присоединению Беларуси в любые удобные для членов ВТО сроки.

Заместитель гендиректора ВТО Алан Вулфф во время заседания заверил, что дальнейшее расширение организации продолжает оставаться приоритетным направлением ее деятельности, и призвал страны продолжить активное взаимодействие с членами ВТО по всем переговорным направлениям, в том числе в удаленном режиме. Он представил конкретные шаги, которые могут быть приняты присоединяющимися странами на данном этапе для вклада в многосторонний ответ на вызовы пандемии.

На встрече стороны также обсудили особенности продвижения переговоров по присоединению к ВТО в условиях пандемии COVID-19.

По ее итогам Юрий Амбразевич подчеркнул важность вовлечения присоединяющихся стран в многостороннее взаимодействие и стратегическое планирование для борьбы с последствиями пандемии. Он обратил внимание, что присоединение к ВТО представляет собой дорогу с двусторонним движением и откровенный диалог с руководством организации имеет ценность для присоединяющихся стран не только как средство продвижения переговоров по присоединению, но и как возможность внести свой вклад в будущее ВТО.-0-