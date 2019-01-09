Беларусь подтверждает готовность содействовать восстановлению сирийской экономики

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Владимир Макей сегодня на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Сирии Бассамом Абдуль Маджидом по случаю завершения его дипломатической миссии подтвердил готовность Беларуси содействовать восстановлению сирийской экономики. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
"Во время встречи подтверждена неизменность позиции Беларуси по поддержке независимости и территориальной целостности Сирии, а также готовность нашей страны содействовать восстановлению сирийской экономики", - сказали в МИД.
Стороны достигли договоренности об активизации политического диалога между двумя странами, а также обсудили актуальные вопросы развития белорусско-сирийских отношений в торгово-экономической и гуманитарной сферах.
Владимир Макей выразил благодарность послу Сирии за активную плодотворную работу, направленную на укрепление белорусско-сирийского сотрудничества.-0-
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