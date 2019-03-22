Беларусь получила от российской стороны предложения по углублению интеграционного сотрудничества - Макей

22 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь получила от российской стороны предложения по углублению интеграционного сотрудничества. Об этом сообщил журналистам министр иностранных дел Владимир Макей, который сегодня вместе с зарубежным дипломатическим корпусом посещает мемориальный комплекс "Хатынь", передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Владимира Макея, белорусская сторона получила от российских коллег их предложения о видении дальнейших интеграционных процессов в Союзном государстве.

"В ходе встреч наших руководителей обсуждались различные вопросы, связанные с нашими взаимоотношениями, были переданы соответствующие материалы, над этими материалами белорусская сторона сейчас работает", - отметил глава белорусского внешнеполитического ведомства.

Проводимое сегодня в Хатыне мероприятие приурочено к 76-летию с того дня, как гитлеровские каратели уничтожили белорусскую деревню Хатынь. Они сожгли заживо и расстреляли почти всех жителей - 149 человек, в том числе 75 детей. Созданный на месте Хатыни мемориальный комплекс напоминает о бесчисленных жертвах, страданиях и вместе с тем мужестве белорусского народа в Великой Отечественной войне. Судьбу Хатыни разделили сотни других белорусских деревень. Открытие мемориального комплекса "Хатынь" состоялось 5 июля 1969 года. За это время его посетили около 37 млн человек.-0-