Беларусь поучаствует в дискуссии о международной безопасности на внешнеполитическом форуме в Берлине

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Валерий Воронецкий 25-26 ноября примет участие в Берлинском внешнеполитическом форуме, где в числе прочего будут обсуждаться вопросы международной безопасности. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.

Во время форума будут обсуждены вопросы геополитики, европейской интеграции, роли Европейского союза, обеспечения международной безопасности и предотвращения гонки вооружений. "Особое внимание будет уделено 10-летию "Восточного партнерства". Состоится панельная дискуссия о будущем "Восточного соседства" после 2020 года, в которой примет участие Валерий Воронецкий", - отметили в Палате представителей.

Берлинский внешнеполитический форум организует германский Фонд им.Кербера. Это одна из наиболее престижных и авторитетных профильных конференций. В ней традиционно участвуют около 250 высокопоставленных немецких и зарубежных политиков, государственных деятелей, дипломатов, экспертов и журналистов. Форум регулярно проходит в Берлине с 2011 года.-0-