Беларусь предлагает Движению неприсоединения провести конференцию о новом миропорядке

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь предлагает странам Движения неприсоединения провести в 2021 году конференцию о новом миропорядке. С такой инициативой выступил на XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Палаты представителей.

Спикер обозначил позицию белорусской стороны: страны Движения неприсоединения прежде всего должны четко сформулировать свое коллективное видение нового мирового порядка, построенного на принципах мира, справедливости и процветания для всех. "Беларусь в этом контексте предлагает ряд идей. Призываем председателя Движения рассмотреть вопрос о проведении в 2021 году конференции, посвященной видению нового мирового порядка", - сказал Владимир Андрейченко.

Эта встреча будет иметь большое символическое значение, ведь в сентябре 2021 года Движение неприсоединения отмечает 60-летие. "Представляется важным, чтобы Движение отметило эту дату принятием и последующей реализацией долгосрочного стратегического документа. Только активная позиция позволит ему сохранить и укрепить свою законную роль в мировых делах", - убежден председатель Палаты представителей.

Владимир Андрейченко подчеркнул, что Беларусь готова к взаимодействию со всеми партнерами в целях преодоления вызовов и угроз современности. "Мы будем и далее последовательно поддерживать ценности Движения неприсоединения, основанные на Уставе ООН, в том числе принципы суверенитета, территориальной целостности и равенства, мирного разрешения споров, неприменения силы или угрозы силой, невмешательства во внутренние дела суверенных государств", - отметил он.

XVIII саммит глав государств и правительств стран - членов Движения неприсоединения проходит в Баку 25-26 октября.

Движение неприсоединения было создано в 1961 году, оно объединяет 120 государств мира на принципах неучастия в военных блоках. Беларусь является членом организации с 1998 года и активно участвует во всех ее мероприятиях. Приоритетами страны в Движении неприсоединения являются противодействие торговле людьми, недопущение политизации прав человека, применения односторонних принудительных мер (санкций), учет интересов стран со средним доходом в процессе устойчивого развития, недопущение разработки новых видов оружия массового уничтожения, активизация деятельности Генеральной ассамблеи и секретариата ООН и др.-0-