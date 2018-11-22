Беларусь предлагает ЕС начать работу над стратегией отношений на перспективу

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь предлагает Евросоюзу совместно поработать над стратегией отношений на долгосрочную перспективу. Соответствующее предложение сегодня на открытии XVI Минского форума озвучил заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Безусловно, в наших отношениях сохраняются разногласия. Мы ведем откровенный диалог по сложным вопросам - как в формате Беларусь-ЕС, так и со странами - членами ЕС. Эти вопросы важны, и я уверен в том, что все наши разногласия будут со временем устранены, - сказал замминистра. - Я предлагаю, продолжая значимый диалог по данным вопросам, уже сейчас совместно начать работу над стратегией наших отношений, нашего соседства и партнерства".

"Стремление к целям, которых мы хотим достичь через 10-20-30 лет, позволит нам более эффективно взаимодействовать по трудностям, которые, по сути, носят временный характер, но доминируют в наших отношениях, поглощая львиную долю нашей энергии и препятствуя развитию этих отношений", - подчеркнул Олег Кравченко.

Замминистра считает, что полностью нормализованные и улучшающиеся отношения между Беларусью и ЕС будут вкладом в европейскую безопасность, а не угрозой ей. "Более полное белорусско-европейское взаимодействие создаст добавленную стоимость также в отношении устойчивого развития Европейского региона. Именно к этому нам надо стремиться", - уверен представитель белорусского МИД.

Как член Евразийского экономического союза Беларусь выступает за полноценный диалог между двумя блоками на пространстве Европы и Евразии в целом. "Конкуренция, а не соперничество,партнерство, а не идеологическое противостояние ЕАЭС и ЕС принесут экономическую пользу и снизят конфликтный потенциал. Верность традиционным альянсам не должна рассматриваться как противоречие крайне необходимому стремлению к определению возможных путей выхода региона из нынешней сложной ситуации", - сказал Олег Кравченко.

Беларусь заинтересована в партнерстве с ЕС, при этом страна не ставит целью ни членство, ни перспективу членства в Евросоюзе. "Мы также не просим о каком-либо преференциальном отношении. Думаю, цель обеспечения прочных, устойчивых, предсказуемых соседских отношений желательна для обеих сторон", - заметил замминистра.

Особое значение в этом плане белорусская сторона отводит инициативе ЕС "Восточное партнерство", которая должна укреплять сотрудничество и доверие в регионе. "Ее результаты должны уже сейчас быть видимы, понятны и выгодны гражданам стран-партнеров и стран - членов ЕС. В следующем году мы будем отмечать десятилетие "Восточного партнерства". Достижения есть, но можно было сделать больше, - подчеркнул Олег Кравченко. - Размышляя о результатах 10 лет сотрудничества, нам предстоит решить, нужны ли последующие 10 лет. Мы считаем, что нужны. Предлагаем вместе правительствам, парламентам, гражданскому обществу стран "Восточного партнерства" и ЕС думать о том, чего мы должны достичь с использованием этого инструмента к 2030 году".-0-