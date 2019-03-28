28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь предлагает Латвии сотрудничество в сфере IT, биотехнологий и медицины. Об этом БЕЛТА сообщили в Совете Республики по итогам встречи председателя Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергея Рахманова с депутатами Сейма Латвии.

На встрече обсуждены перспективы укрепления парламентских, торгово-экономических, а также гуманитарных связей. "У нас хорошая динамика отношений, мы соседи и знаем друг друга. Вместе с тем нужно находить новые формы сотрудничества, подумать над дальнейшей стратегией взаимодействия", - предложил Сергей Рахманов. По его мнению, Беларусь и Латвия имеют хорошие возможности для сотрудничества в сфере IT, биотехнологий, клеточной инженерии. "У нас есть хороший опыт в области высоких технологий, есть конкурентоспособная на мировых рынках продукция, и мы готовы взаимодействовать в сферах, представляющих для наших стран взаимный интерес", - подчеркнул председатель Постоянной комиссии.

Стороны рассмотрели возможности реализации новых проектов в сельском хозяйстве. В частности, было отмечено, что белорусская сторона может предложить современные технологии оснащения теплиц светодиодными лампами. "Нам интересен и ваш опыт в этой области, мы могли бы здесь стать партнерами, при необходимости - развивать сотрудничество и на многосторонней основе, привлекая третьи страны", - пояснил Сергей Рахманов. В качестве возможного направления партнерства он также предложил выращивание голубики.

Особое внимание стороны уделили возможностям сотрудничества в гуманитарной сфере, медицине, в том числе трансплантологии.

Латвийская сторона проявила интерес к развитию туризма. На переговорах также затрагивались вопросы подготовки к предстоящему чемпионату мира по хоккею, которые Минск и Рига примут в 2021 году.-0-