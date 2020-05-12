Беларусь предлагает принять на уровне СНГ меры для защиты здоровья людей и поддержки экономики

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь предлагает принять на уровне стран СНГ меры, направленные на защиту здоровья людей в условиях распространения коронавируса, и поддержание стабильности экономики по аналогии с тем, как это было сделано в ЕАЭС. Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей на заседании Совета министров иностранных дел СНГ, которое проходило в формате видеоконференции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

"Мы ждем от Исполнительного комитета СНГ, обладающего многолетним опытом координации работы отраслевых органов Содружества и серьезным профессиональным кадровым потенциалом, практических инициатив по налаживанию взаимодействия сторон. На мой взгляд, первоочередные шаги – это объединение усилий по созданию противовирусных препаратов и вакцин и налаживанию их массового производства, обеспечение бесперебойной работы транспорта и грузовых перевозок как в рамках Содружества, так и в целях транзита", - подчеркнул министр.

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Фото Максима Гучека