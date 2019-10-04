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04 октября 2019, 09:28

Беларусь предлагает сделать технологические новации приоритетом взаимодействия в "Восточном партнерстве"

Олег Кравченко. Фото из архива
Олег Кравченко. Фото из архива

4 октября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь предлагает сделать технологические новации новым приоритетом взаимодействия в "Восточном партнерстве". Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко на структурированных консультациях Беларусь-ЕС, посвященных перспективам "Восточного партнерства", передает корреспондент БЕЛТА.

Олег Кравченко поблагодарил представительство ЕС за организацию этого важного и представительного мероприятия. "Столь широкий круг друзей "Восточного партнерства", собравшихся сегодня, говорит о том, насколько эта инициатива стала ближе и понятнее для наших граждан, - сказал замминистра. - Хотелось бы, чтобы и в ЕС как можно больше знали о Беларуси".

"Восточное партнерство" - именно тот инструмент, который может помочь нам в этом. Один из его нынешних сквозных приоритетов - стратегическая коммуникация, которую мы понимаем как повышение осведомленности друг о друге, пропаганду совместных достижений. В будущем необходимо, чтобы "Восточное партнерство" активнее работало на имидж стран-соседей ЕС, делало их более видимыми, узнаваемыми за рубежом. Пусть как можно больше простых людей, бизнесменов, политиков на Западе узнают о культурном наследии, туристических возможностях, экономическом, образовательном, научном потенциале стран по ту сторону границы", - убежден замминистра.

"Предлагаем сделать технологические инновации новым сквозным приоритетом нашего взаимодействия, - продолжил он. - Сейчас не только экономика, но и повседневная жизнь в ЕС стремительно перестраивается под нормы и стандарты индустрии 4.0. Решение проблемы видим во внедрении высокотехнологичных проектов во всех секторах нашего сотрудничества, поощрении точек роста новых технологий в странах-соседях ЕС, интеграции их компаний из сферы индустрии 4.0 в европейские производственные цепочки.

Олег Кравченко выразил мнение, что Минск готов стать местом функционирования IT-школы "Восточного партнерства", которая бы готовила специалистов цифровой отрасли для всех партнеров. "Можно подумать над созданием постоянно действующей цифровой витрины "Восточного партнерства" при одном из крупнейших инновационных центров ЕС для рекламы IT-потенциала шести наших государств", - предложил он.

Наряду с этим замминистра обратил внимание на тему транспортных и энергетических коммуникаций, которые жизненно важны как для ЕС, так и для его партнеров, экономики которых весьма зависимы от надежных связей с соседями. "Приоритетом ближайших лет должно стать инвестирование в участки европейской транспортной сети ТЕN-Т согласно принятому в прошлом году индикативному плану действий "Восточного партнерства", - отметил заместитель главы внешнеполитического ведомства. - Особое внимание следует уделить развитию международных цифровых транспортных коридоров".

Белорусская сторона надеется, что аналогичный план действий в скором будущем будет разработан и для инвестирования на территории стран - партнеров ЕС.-0-

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Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко во время структурированных консультаций Беларусь-ЕС, посвященных перспективам "Восточного партнерства"

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