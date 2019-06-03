3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь предлагает Словакии активизировать сотрудничество в Вышеградской группе и межпарламентское взаимодействие. Об этом сегодня шла речь на встрече председателя Палаты представителей Владимира Андрейченко с председателем Национального совета Словакии Андреем Данко, передает корреспондент БЕЛТА.

Спикеры обсудили вопросы активизации межпарламентского взаимодействия. Владимир Андрейченко предложил председателю Национального совета Словакии "более активно взаимодействовать в Вышеградской группе". По его мнению, стороны совместными усилиями могли бы выйти на реализацию взаимовыгодных проектов.

Андрей Данко и Владимир Андрейченко

В белорусском парламенте удовлетворены уровнем взаимоотношений со словацкими коллегами на международных площадках, в том числе в ПА ОБСЕ. Владимир Андрейченко считает, что сторонам необходимо и далее продвигать сотрудничество в этом направлении. Он предложил устанавливать прямые контакты между конкретными парламентскими комиссиями. "В перспективе можно было бы выйти на дорожную карту сотрудничества, - полагает Владимир Андрейченко. - В недалеком будущем мы можем подписать соглашение или меморандум о сотрудничестве между парламентами Беларуси и Словакии".

Владимир Андрейченко заверил, что в Беларуси с глубокой симпатией относятся к Словакии и ее народу. Он подчеркнул, что белорусская сторона заинтересована в развитии взаимовыгодного долгосрочного сотрудничества со Словакией и ЕС в целом. "Рассматриваем Европейский союз как мощное интеграционное объединение, а Словакию как одну из близких стран", - сказал он и поблагодарил словацкую сторону за вклад в нормализацию отношений Беларуси и ЕС.

Председатель Национального совета Словакии выразил готовность содействовать более активному участию белорусского парламента в мероприятиях Вышеградской группы. Андрей Данко согласился с белорусским спикером в том, что необходимо интенсифицировать работу парламентских групп дружбы. "Было бы очень хорошо уже в августе организовать двусторонние встречи отдельных комиссий", - добавил он.

Андрей Данко

На переговорах стороны обсудили перспективы расширения торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества. За 2018 год товарооборот увеличился до $218 млн, рост наблюдается и в 2019 году. Стороны договорились активнее задействовать парламентское измерение для закрепления этой тенденции. Особое внимание планируется уделить фармацевтике, ядерной энергетике, оптике, здравоохранению, образованию, реализации инвестиционных проектов.

Вышеградская группа включает четыре государства: Чехию, Венгрию, Польшу и Словакию. Создана 15 февраля 1991 года в венгерском Вышеграде. Целью деятельности является развитие сотрудничества в Центральной Европе на всех уровнях и во всех возможных формах, лоббирование интересов этих стран в ЕС.-0-

Фото Геннадия Жинкова