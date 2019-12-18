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Политика
18 декабря 2019, 11:03

Беларусь предлагает Турции развивать взаимодействие в ПА ОБСЕ

Во время встречи
Во время встречи

18 декабря, Минск /Светлана Савко - БЕЛТА/. Беларусь предлагает Турции развивать взаимодействие в Парламентской ассамблее ОБСЕ. Об этом заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко сегодня на встрече с послом Турции в Беларуси Кезбан Нилваной Дарамой, передает корреспондент БЕЛТА.

Кезбан Нилван Дарама и Владимир Андрейченко
Кезбан Нилван Дарама и Владимир Андрейченко

Владимир Андрейченко позитивно оценил развитие двустороннего парламентского сотрудничества в целом. "Думаю, нам надо так же развивать и дальше наши отношения в Парламентской ассамблее ОБСЕ. На этой международной площадке надо что-то новое привнести в наше сотрудничество", - сказал председатель Палаты представителей.

Кезбан Нилвана Дарама завершает свою дипломатическую миссию в Беларуси. Спикер выразил надежду, что у посла останутся теплые воспоминания о стране. Владимир Андрейченко отметил, что благодаря активной работе Кезбан Нилваны Дарамы расширились контакты между двумя государствами. "У нас сегодня нет каких-то проблемных вопросов. Отношения Турции и Беларуси поступательно развиваются", - подчеркнул председатель Палаты представителей. За время работы Кезбан Нилваны Дарамы состоялось два важных визита на высшем уровне: турецкого лидера в Беларусь и белорусского в Турцию. "В апреле этого года, когда состоялся визит в Турцию Президента Беларуси Александра Лукашенко, было подготовлено и подписано очень много важных соглашений о сотрудничестве", - напомнил спикер.

Белорусско-турецкий товарооборот в 2018 году практически достиг $1 млрд. Президенты двух стран поставили задачу нарастить его до $1,5 млрд. По словам Владимира Андрейченко, в этом направлении уже многое сделано, работу предстоит продолжить в том числе и новому послу Турции в Беларуси. Белорусский парламент рассчитывает на продолжение конструктивного взаимодействия.

Кезбан Нилвана Дарама призналась, что за время своей дипломатической миссии чувствовала себя как дома, и пообещала, что будет и далее представлять интересы Беларуси по зову сердца. Она поблагодарила белорусскую сторону за оказанную ей поддержку. Отдельно посол остановилась на взаимодействии с парламентом, которое значительно продвинулось. Так, важные решения в этой части были приняты во время визита в Беларусь председателя парламента Турции Бинали Йылдырыма. Тогда состоялись его переговоры с руководством обеих палат белорусского парламента. Было подписано совместное заявление о сотрудничестве между Национальным собранием Беларуси и Великим национальным собранием Турции.-0-

Фото Николая Петрова

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