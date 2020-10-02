2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь предложила Литве и Польше привести к паритету с белорусскими численность их диппредставительств в Беларуси. Об этом заявил журналистам начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз, сообщает БЕЛТА.

"Сегодня в МИД Беларуси вызваны послы Польши и Литвы. Ввиду однозначно деструктивной деятельности со стороны указанных стран им предложено до 9 октября 2020 года привести к паритету с белорусскими загранучреждениями в соответствующих странах состав своих дипломатических представительств в Беларуси", - сказал Анатолий Глаз.

Он пояснил, что для Литвы это, соответственно, с 25 до 14 дипломатов, а для Польши - с 50 до 18.

Анатолий Глаз также сообщил, что послы Беларуси в Польше и Литве с 5 октября отзываются в Минск для консультаций. Послам Польши и Литвы в Беларуси предложено последовать данному примеру.

"Подчеркну, что эти вынужденные меры нами приняты не без сожаления после долгого терпения и призывов к благоразумию, исключительно ввиду особой деструктивной роли, которую решило на практике играть руководство Польши и Литвы в отношении Беларуси", - заявил представитель МИД.

"Совершенно очевидно то, что мы довольно долго и терпеливо отслеживали все откровенно недружественные телодвижения со стороны Польши и Литвы. Мы призывали к благоразумию, к вдумчивой, объективной и глубокой оценке происходящих событий, к пониманию важности и судьбоносности диалога с соседями, к уважению интересов граждан друг друга, к острой необходимости сохранения стабильности в регионе. Вместо этого в ответ получаем не только ушаты грязи, но и наглые попытки продавить тараном свои интересы, неприкрытое вмешательство во внутренние дела, игнорирование базовых суверенных прав Беларуси, прямое спонсирование откровенно экстремистских призывов и действий. Мы до конца надеялись, что эти архаичные практики давно ушли в историю, однако в данном случае с сожалением вынуждены констатировать обратное", - сказал Анатолий Глаз.-0-