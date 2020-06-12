Беларусь предложила Молдове создать дорожно-строительный консорциум и ж/д производства

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 12 июня 2020
Минск Переменная облачность +23°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
18:37 Главное в цитатах: Лукашенко о скорой помощи в ЖКХ, альтернативе газу и нефти, ответах критикам Президент
18:25 Сенаторы ориентируют депутатов местных Советов на более активную работу с обращениями граждан Регионы
18:11 "Столица" завоевала бронзу чемпионата Беларуси по мини-футболу Спорт
18:08 В благотворительном онлайн-пробеге "Спасибо врачам" приняли участие 488 человек Общество
18:00 В Могилевском районе ищут без вести пропавшую женщину Происшествия
17:59 Беларусь предложила Молдове создать дорожно-строительный консорциум и ж/д производства Политика
17:57 КГК: есть доказательства причастности экс-главы Белгазпромбанка к противоправной деятельности Общество
17:36 Консульский отдел посольства Беларуси в РФ частично возобновляет работу Общество
17:24 В Минске за день утонули два человека, оба были пьяны Происшествия
17:11 Заболеваемость COVID-19 в ЕС и Великобритании за два месяца сократилась на 80% В мире
17:05 МНС провел мониторинг общепита: у около 300 объектов в Минске были нарушения при приеме наличных Регионы
17:04 Семашко обсудил с послом Литвы открытие границ для перемещения граждан Политика
16:57 Приложение по расшифровке анализов и доставка еды бездомным - в финал Social Weekend прошли 17 идей Технологии
16:44 Кадровые тенденции этого лета Общество
16:34 В Минске проанализируют ситуацию по увольнениям на предприятиях малого бизнеса Регионы
16:30 Себе дороже, или Что влияет на сдерживание цен в торговле Экономика
16:15 В Беларуси возобновили в полном объеме работу санитарной авиации Общество
16:08 Беларусь и Финляндия планируют провести экономический форум после окончания пандемии Экономика
16:08 "Белнефтехим" установил порядок выдачи подтверждений для вывоза нетканых материалов из ЕАЭС Экономика
16:06 Раз - ромашка, два - ромашка: репортаж с одной из необычных уборочных Регионы
15:54 ГКНТ определил тематику государственных и региональных научно-технических программ до 2025 года Экономика
15:51 В Европе зафиксирован рекордный спад производства В мире
15:45 В Турции разработали синтезированный препарат от COVID-19 В мире
15:43 Расширение полномочий позволит местным властям более оперативно решать проблемы в ЖКХ - Демидов Регионы
15:38 Импортные специи с плесенью и кишечной палочкой выявили в продаже в Гомельской области Регионы
15:29 Пандемия COVID-19 может обернуться ростом масштабов детского труда - ЮНИСЕФ и МОТ В мире
15:26 Снижение ВВП Беларуси в мае замедлилось - Минэкономики Экономика
15:22 Кухарев: надо усилить ответственность местных властей за работу ЖКХ Регионы
15:20 ФОТОФАКТ: Выставка работ мастера по керамике и росписи по стеклу Олеси Овчинниковой открылась в Витебске Культура
15:05 Сергеенко с рабочей поездкой посетил Молодечно Регионы
Все новости
Все новости
Политика
12 июня 2020, 17:59

Беларусь предложила Молдове создать дорожно-строительный консорциум и ж/д производства

Фото МИД
Фото МИД

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь предложила Молдове создать дорожно-строительный консорциум и железнодорожные производства. Это вопрос обсуждался на встрече посла Беларуси в Молдове Анатолия Калинина с министром экономики и инфраструктуры Молдовы Сергеем Райляном, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

Во время переговоров Анатолий Калинин отметил готовность Беларуси поделиться своим опытом в строительстве бетонных автомобильных дорог и взлетно-посадочных полос, модернизации жилищно-коммунального хозяйства, транспортной инфраструктуры. "Для расширения взаимодействия и выстраивания долгосрочного сотрудничества молдавской стороне предложено изучить возможность создания совместного дорожно-строительного консорциума, а также кооперационных производств по ремонту железнодорожного подвижного состава и соответствующей инфраструктуры в Молдове", - рассказали в МИД.

Стороны отметили конструктивный характер белорусско-молдавского взаимодействия и договорились согласовать сроки проведения в Минске очередного заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству с учетом эпидемиологической обстановки.

Анатолий Калинин и Сергей Райлян считают, что Беларусь и Молдова имеют значительный нереализованный потенциал в сферах торговли и экономики. Они договорились ускорить работу по реализации совместных кооперационных проектов в области промышленности, транспорта и дорожного строительства, добавили в министерстве.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь дороги МИД Молдова сотрудничество
Новости рубрики Политика
Владимир Семашко. Фото из архива Семашко обсудил с послом Литвы открытие границ для перемещения граждан
Владимир Макей Устойчивость должна быть главной целью "Восточного партнерства" - Макей
Владимир Макей Беларусь рассчитывает на продуктивные переговоры с ЕС по рамочному и таможенному соглашениям - Макей
Владимир Макей во время видеоконференции Беларусь предлагает создать в Минске региональную IT-школу "Восточного партнерства"
Сергей Рачков. Фото из архива Рачков: важно максимально задействовать межпарламентские связи для выполнения договоренностей стран
Во время голосования Палата представителей дала согласие на назначение Головченко премьер-министром
Главное
Александр лукашенко во время совещания "Пока в адрес отрасли слышна критика, успокаиваться рано" - Лукашенко ориентирует ЖКХ на эффективное развитие
"Качество и еще раз качество!" - Лукашенко требует не допускать безалаберности в сельском хозяйстве
Сергеенко с рабочей поездкой посетил Молодечно
"Минск Мир": город завтрашнего дня! Как новый комплекс определяет будущее жилищного строительства в столице
Топ-новости
Главное в цитатах: Лукашенко о скорой помощи в ЖКХ, альтернативе газу и нефти, ответах критикам
Лукашенко в Полоцке пообщался с жителями города и журналистами
МАЗ должен быть устойчив к внешним шокам - Головченко
КГК: есть доказательства причастности экс-главы Белгазпромбанка к противоправной деятельности
Руководители местных органов власти должны в приоритетном порядке решать вопросы ЖКХ - Хмель
Сенаторы ориентируют депутатов местных Советов на более активную работу с обращениями граждан
В благотворительном онлайн-пробеге "Спасибо врачам" приняли участие 488 человек
В Витебске с 15 июня начнут делать платные экспресс-тесты на антитела к COVID-19
Беларусь предложила Молдове создать дорожно-строительный консорциум и ж/д производства
Горячая линия по вопросам незаконного увольнения заработала в ФПБ
Себе дороже, или Что влияет на сдерживание цен в торговле
Консульский отдел посольства Беларуси в РФ частично возобновляет работу
Раз - ромашка, два - ромашка: репортаж с одной из необычных уборочных
Ограничения на посещение лесов действуют в 27 районах Беларуси
В Беларуси возобновили в полном объеме работу санитарной авиации
Релама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.