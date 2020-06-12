Беларусь предложила Молдове создать дорожно-строительный консорциум и ж/д производства

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь предложила Молдове создать дорожно-строительный консорциум и железнодорожные производства. Это вопрос обсуждался на встрече посла Беларуси в Молдове Анатолия Калинина с министром экономики и инфраструктуры Молдовы Сергеем Райляном, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

Во время переговоров Анатолий Калинин отметил готовность Беларуси поделиться своим опытом в строительстве бетонных автомобильных дорог и взлетно-посадочных полос, модернизации жилищно-коммунального хозяйства, транспортной инфраструктуры. "Для расширения взаимодействия и выстраивания долгосрочного сотрудничества молдавской стороне предложено изучить возможность создания совместного дорожно-строительного консорциума, а также кооперационных производств по ремонту железнодорожного подвижного состава и соответствующей инфраструктуры в Молдове", - рассказали в МИД.

Стороны отметили конструктивный характер белорусско-молдавского взаимодействия и договорились согласовать сроки проведения в Минске очередного заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству с учетом эпидемиологической обстановки.

Анатолий Калинин и Сергей Райлян считают, что Беларусь и Молдова имеют значительный нереализованный потенциал в сферах торговли и экономики. Они договорились ускорить работу по реализации совместных кооперационных проектов в области промышленности, транспорта и дорожного строительства, добавили в министерстве.-0-