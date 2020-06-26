Беларусь предложила Республике Корея разработать дорожную карту сотрудничества

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь предложила Республике Корея разработать рамочную дорожную карту сотрудничества в контексте "новой северной политики" этой страны. Такую инициативу озвучил заместитель министра иностранных дел Андрей Дапкюнас во время видеоконференции сопредседателей совместного белорусско-корейского комитета, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

Корейскую сторону представлял замглавы МИД Ли Сан Хо. Участники мероприятия обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в условиях сложной эпидемиологической обстановки. Речь, в частности, шла о политическом взаимодействии, достигнута договоренность продолжить подготовку визитов высокого уровня, в том числе первого визита министра иностранных дел Беларуси в Республику Корея и визита по парламентской линии, которые были отложены в связи с ограничительными мерами из-за коронавируса.

"Заместитель министра Беларуси предложил рассмотреть возможность и целесообразность разработки двусторонней рамочной дорожной карты в контексте осуществления правительством Республики Корея "новой северной политики". По мнению дипломата, перспективными отраслями сотрудничества между двумя странами могут стать информационные технологии, исследовательские работы, совместное производство станков и медицинского оборудования, химическая промышленность и электроника", - отметили в МИД.

Андрей Дапкюнас обратил внимание на важность ускорения сертификации и выдачи разрешений белорусским производителям фармацевтики, мясной и молочной продукции. "Дипломаты также обменялись мнениями о процессе присоединения Беларуси к Всемирной торговой организации и в контексте заинтересованности Беларуси в улучшении странового рейтинга по классификации Организации экономического сотрудничества и развития", - добавили в МИД.-0-