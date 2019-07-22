Беларусь придает большое значение продолжению конструктивного взаимодействия с Сирией - Макей

22 июля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь придает большое значение продолжению конструктивного взаимодействия с Сирией. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Владимир Макей по итогам встречи с заместителем премьер-министра - министром иностранных дел и по делам эмигрантов Сирии Валидом аль-Муаллемом, передает корреспондент БЕЛТА.

"В развитие тесных дружественных отношений между народами двух стран Беларусь придает большое значение продолжению конструктивного взаимодействия с Сирией. Прочность и ценность двустороннего сотрудничества, как мы сегодня говорили, доказана временем", - отметил министр.

По его словам, позиции двух стран по большинству актуальных вопросов международной жизни близки или совпадают. Интенсификация обмена визитами призвана восстановить динамику сотрудничества до уровня, который предшествовал сирийскому кризису.

Владимир Макей констатировал, что конструктивный характер носит взаимодействие между Беларусью и Сирией в ООН. "Беларусь последовательно оказывает поддержку Сирии по резолюциям в отношении этой страны в рамках международных организаций, в уставных органах организации по запрещению химического оружия против политизированного подхода и безосновательных нападок на Сирию со стороны ряда западных стран", - отметил он.

Глава МИД также обратил внимание на общность подходов Беларуси и Сирии к проблематике разоружения.-0-