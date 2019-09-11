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11 сентября 2019, 17:51

Беларусь придает большое значение развитию дружественных отношений с Болгарией - Мясникович

Во время встречи. Фото Совета Республики
Во время встречи. Фото Совета Республики

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь придает большое значение развитию дружественных отношений с Болгарией в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других сферах. Об этом заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович на встрече с заместителем министра иностранных дел Болгарии Петко Дойковым, сообщили БЕЛТА в пресс-службе верхней палаты белорусского парламента.

Во время встречи обсуждались вопросы торгово-экономического сотрудничества, а также подготовка визита парламентской делегации Беларуси во главе со спикером Михаилом Мясниковичем в Болгарию в октябре текущего года. "Мы придаем большое значение развитию дружественных отношений с Болгарией", - подчеркнул председатель Совета Республики. Он предложил обсудить возможности укрепления двустороннего партнерства.

По мнению председателя Совета Республики, потенциал двух государств позволяет говорить о более тесных контактах - политических, торгово-экономических, гуманитарных. "В этом плане, полагаю, мы должны прибавить. Для этого есть все основания, - уверен он. - Прежде всего нам надо активизировать контакты на высшем и высоком уровнях. Здесь есть определенный дефицит, и нам необходимо этим серьезно заниматься".

Кроме того, председатель Совета Республики выразил уверенность в возможности расширения межпарламентского сотрудничества, активизации работы парламентских групп дружбы. "Хотелось бы, чтобы наша деятельность наполнялась конкретными проектами и делами", - добавил Михаил Мясникович.

Совет Республики как палата регионов уделяет особое внимание развитию регионального сотрудничества. "У нас очень много договоров о дружбе, сотрудничестве между городами. Мы заинтересованы в том, чтобы эта работа носила не декларативный характер, а была максимально конкретной", - сказал руководитель верхней палаты белорусского парламента.

Председатель Совета Республики также предложил обсудить вопросы торгово-экономического сотрудничества. "Мы могли бы выходить на совместные компании и создавать условия для того, чтобы представители бизнеса наших стран активнее работали друг с другом", - считает он. Михаил Мясникович предложил болгарским компаниям стать резидентами Парка высокий технологий, а также Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень". Для болгарского бизнеса сотрудничество с Беларусью - возможность выхода на перспективные рынки ЕАЭС, отметил спикер.

Стороны обсудили возможности укрепления партнерства в области образования. Болгарской стороне предложено создать соответствующую рабочую группу. Кроме того, речь шла о возможностях расширения взаимодействия в сфере науки и технологий. Болгарские ученые могли бы более активно работать в белорусских лабораториях и наоборот. Он также предложил рассмотреть возможности взаимодействия ученых в международных проектах, реализуемых с привлечением финансирования ЕС.

В свою очередь Петко Дойков поблагодарил за озвученные предложения и инициативы. Он подчеркнул, что желание развивать двусторонние отношения взаимно. "В Болгарии смотрят на Беларусь как на страну, с которой мы хотим развивать отношения. Мы оцениваем очень положительно диалог и сотрудничество между нашими странами в последние годы. Этот диалог необходимо развивать в будущем", - подытожил он.-0-

Фото Совета Республики

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