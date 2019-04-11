Беларусь прилагает все возможные усилия для налаживания мирной жизни на востоке Украины - МИД

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь как добрый сосед и дружественная страна прилагает все возможные усилия для налаживания мирной жизни на востоке Украины. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел, отвечая на вопросы, поступившие к "Большому разговору с Президентом", сообщает БЕЛТА.

Один из вопросов касался того, как остановить гражданскую войну в Донбассе. В ответ на это в МИД подчеркнули, что вопрос государственного устройства Украины "находится исключительно в компетенции руководства и народа этой страны".

"Со своей стороны Республика Беларусь как добрый сосед и дружественная страна прилагает все возможные усилия для налаживания мирной жизни на востоке Украины", - отметили в МИД. Так, с 2014 года Минск является переговорной площадкой для урегулирования ситуации на востоке Украины, а также местом проведения консультаций в формате трехсторонней контактной группы. В июне 2017 года и в июне 2018-го при посредничестве Международного комитета Красного Креста Беларусью оказана гуманитарная помощь гражданам Украины, находящимся в зоне конфликта в Донбассе по обе стороны линии разграничения.

"Республика Беларусь выступает за мирное урегулирование конфликта, прекращение насилия, недопущение вооруженных столкновений и соблюдение сторонами минских договоренностей, которые остаются единственной действенной основой для разрешения кризиса", - подчеркнули в МИД.

У Беларуси и Украины налажены взаимовыгодные партнерские отношения. В 2018 году Украина по объему товарооборота и экспорта заняла второе место среди всех торговых партнеров Беларуси, по импорту - четвертое место. "Поддерживается активный диалог на уровне президентов, а также по линии правительств. На регулярной основе проходят заседания межправительственной белорусско-украинской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, а также отраслевых рабочих групп", - добавили в МИД.

Во исполнение договоренностей на высшем уровне 25-26 октября прошлого года в Гомеле состоялся I Форум регионов Беларуси и Украины. Ведется работа по организации осенью нынешнего года в Житомире второго такого форума. Приоритетными направлениями сотрудничества в торгово-экономической сфере являются промышленная и сельскохозяйственная кооперация, реализация проектов в нефтехимической сфере, включая оказание сервисных услуг украинским нефтегазодобывающим компаниям, а также участие в программах модернизации инфраструктуры Украины.-0-