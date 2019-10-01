Беларусь примет участие в саммите ЮНИСЕФ для дружественных детям городов

1 октября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь примет участие в глобальном саммите ЮНИСЕФ для мэров городов, дружественных детям. Он состоится в октябре в Кельне, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

Вопросы подготовки к мероприятию в числе других рассматривались на встрече заместителя министра иностранных дел Беларуси Андрея Дапкюнаса с представителем Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси Рашедом Мустафой Сарваром. Как отмечалось, на саммите предусмотрено специальное тематическое мероприятие, посвященное опыту Беларуси в области раннего детского развития. Глава представительства ЮНИСЕФ в Беларуси подчеркнул важность представленности Беларуси на саммите.

Собеседники детально обсудили вопросы программной деятельности ЮНИСЕФ в нашей стране как в контексте подготовки четвертой страновой программы ЮНИСЕФ для Беларуси, так и в плане определения целесообразных очертаний реформы системы оперативной деятельности ООН на страновом уровне.

Заместитель министра и глава представительства ЮНИСЕФ в Беларуси затронули тему разработки национальной концепции реформы системы правосудия в отношении подростков и сошлись в оценке важности скорейшего завершения многолетней работы, которую представительство ЮНИСЕФ ведет с заинтересованными органами госуправления. Андрей Дапкюнас и Рашед Мустафа Сарвар обменялись мнениями о перспективах новых масштабных международных проектов технического содействия Беларуси в этой области.

Стороны также обсудили подготовку по линии страновых офисов ЮНИСЕФ визита в Беларусь делегации профессионалов-практиков из Китая для знакомства с белорусским опытом в области раннего детского развития и по созданию городской среды, дружественной детям. Отмечена важность расширения практики обмена опытом по обеспечению благополучия детей как по линии межстранового взаимодействия, так и с участием других партнеров (деловые круги, гражданское общество, СМИ). -0-