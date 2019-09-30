Беларусь приняла принципиально важное решение, сохранив приверженность положениям ДРСМД - Прейгерман

30 сентября, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Решение Беларуси, озвученное Президентом Александром Лукашенко в начале сентября, о сохранении приверженности основным положениям Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности является принципиально важным. Оно может стать стимулом для поведения других государств. Такое мнение высказал журналистам учредитель и директор Совета по международным отношениям "Минский диалог" Евгений Прейгерман, передает корреспондент БЕЛТА.

"Было заявлено, что мы в одностороннем порядке гарантируем: будем соблюдать те положения, к которым нас обязывали в ДРСМД, и призываем другие страны присоединиться к этой позиции и даже принять декларацию, - напомнил эксперт. - Это конкретные действия, которые здесь и сейчас делают ситуацию более безопасной, создают стимулы для поведения других государств. Это принципиально важно".

Евгений Прейгерман обратил внимание, что ранее Беларусь выступала с инициативами, где задействовано большое число участников, чьи взгляды на безопасность зачастую не совпадают. Например, по урегулированию ситуации в Украине, возобновлению Хельсинкского процесса. "Беларусь здесь, как кот Леопольд, призывает всех дружить и задуматься о том, каким образом эту дружбу институционально оформить, - пояснил он. - Но инициатива, озвученная в начале сентября, принципиально другая. Она не просто к чему-то призывает". В данном случае Беларусь сама выступает как активное действующее лицо и своим примером способна подстегнуть других перейти от слов о безопасности к конкретным мерам.

"Если этот шаг будет в дальнейшем подкреплен откликами со стороны других государств и кое-какими дополнительными инициативами со стороны Беларуси, то за счет этого мы сможем не просто говорить, что нам нужно подождать момента, когда ситуация в мире изменится и баланс сил восстановится, а мы сможем договориться о новых правилах игры", - уверен эксперт.

"Не знаю, было ли это заметно по СМИ, но реакция в дипломатическом сообществе на эту инициативу была не просто позитивная, а крайне позитивная", - подытожил он.

Как сообщалось, Александр Лукашенко во время выступления в Минске на международной конференции по борьбе с терроризмом подчеркнул, что Беларусь являлась полноправной участницей Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности: "Мы не выходили из него, и не намерены производить или размещать такие ракеты, если не будет угрозы нашей безопасности. Пока такой ситуации нет. Надеюсь, и не будет."

"Убежден, что декларация ответственных стран о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе могла бы стать подлинным вкладом в укрепление безопасности. Мы не идеалисты и видим все сложности, с которыми может столкнуться эта инициатива в условиях существующих противоречий. Но ведь и Договор о нераспространении ядерного оружия, и глобальные запреты других видов оружия массового уничтожения тоже когда-то казались невозможными", - сказал белорусский лидер.-0-