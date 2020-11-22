Беларусь приняла участие в конференции по международному сотрудничеству в правоохранительной сфере

22 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Белорусская делегация приняла участие в конференции по международному сотрудничеству в правоохранительной сфере между государствами вдоль железнодорожного маршрута "Китай - Европа", которая состоялась в формате видеоконференции в китайском Чунцине. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в КНР.

Мероприятие было организовано Министерством общественной безопасности КНР, народными правительствами провинции Сычуань и города Чунцин. Собралось свыше 100 участников: представители различных государственных органов КНР, дипломаты, ученые и руководители отраслевых ассоциаций. В конференции приняли участие представители 18 стран мира и ряда международных организаций, включая Интерпол и Европол.

От белорусской стороны участвовали официальный представитель МВД в посольстве Беларуси в Китае Андрей Шкадинский и консул генерального консульства Беларуси в Чунцине Дмитрий Емельянов.

Во время конференции участники обменялись экспертными мнениями по вопросу повышения уровня международного сотрудничества в сфере обеспечения безопасности железнодорожных перевозок по маршруту "Китай - Европа". Организаторы подчеркнули приверженность углублению практического сотрудничества в правоохранительной сфере по маршруту "Китай - Европа", созданию механизмов обмена информацией, а также проведению совместных консультаций и операций в целях непрерывного повышения уровня безопасности инициативы "Пояс и путь".

Андрей Шкадинский в своем выступлении ознакомил участников с применяемыми в Беларуси методами обеспечения безопасности грузоперевозок железнодорожным транспортом и мерами профилактики преступных посягательств на перевозимые грузы, а также подтвердил готовность дальнейшего развития международного сотрудничества в данном направлении.-0-

Фото посольства Беларуси в КНР