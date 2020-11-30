Беларусь приняла участие в Конференции по межрегиональному сотрудничеству между странами ШОС и китайским Сюйчжоу

30 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь приняла участие в Конференции по межрегиональному сотрудничеству между государствами ШОС и китайским Сюйчжоу. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в генеральном консульстве Беларуси в Шанхае.

"Генеральный консул Беларуси в Шанхае Андрей Андреев принял участие в совещании по сотрудничеству и обменам между Сюйчжоу, государствами АСЕАН и странами "Пояса и пути", а также Конференции по межрегиональному сотрудничеству между государствами ШОС и Сюйчжоу", - отметили в белорусском загранучреждении.

Генеральный консул встретился с мэром Сюйчжоу Чжуаном Чжаолинем, другими руководителями Народного правительства этого региона, представителями ректоратов технологического и педагогического университетов Сюйчжоу. Обсуждались пути расширения межрегионального торгово-экономического и образовательного сотрудничества. Речь в том числе шла о контактах по линии побратимских связей Сюйчжоу с Мозырским районом Гомельской области.

Андрей Андреев выступил перед деловыми кругами Сюйчжоу с презентацией инвестиционных возможностей Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень", а также ознакомил присутствующих с экспортным потенциалом мясо-молочной отрасли Беларуси.-0-