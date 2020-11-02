ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 2 ноября 2020
Минск Сплошная облачность +5°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
18:21 Минспорт: основная задача - физически и психологически здоровая нация Общество
18:15 "Зубренок" принимает участников республиканского конкурса "Юные таланты Беларуси" Общество
18:12 БГУ представляет научные разработки на онлайн-выставке по лазерной оптике в Санкт-Петербурге Технологии
18:04 Беларусь приняла участие в сессии рабочей группы по УПО в Совете ООН по правам человека Политика
18:03 Италия ужесточит карантинные ограничения из-за COVID-19 В мире
18:00 Мархель определил состав футбольной сборной Беларуси на ноябрьские матчи Спорт
17:57 В Молодечно при пожаре в квартире спасли двоих детей Происшествия
17:55 Мнение: атмосфера диалоговых площадок позволяет откровенно и честно поднять проблемные вопросы Регионы
17:53 Торжественное перезахоронение праха Змитрока Бядули состоится 3 ноября в Минске Общество
17:46 Национальное собрание Беларуси готово к конструктивному диалогу с зарубежными коллегами - Рачков Политика
17:44 Масочный режим весьма эффективен в борьбе с распространением COVID-19 - медик Общество
17:39 Форум "Родники Беларуси" перенесли на март 2021 года Общество
17:32 Новый сезон мультсериала "Команда 99" о правильной сортировке отходов стартует 3 ноября Общество
17:32 Более 9,2 тыс. субъектов хозяйствования Минской области получили поддержку по указу №143 Регионы
17:25 Учеба в автошколе и личные нужды - молодежь о планах на первый заработок в студотрядах Общество
17:18 Бывший заместитель генсекретаря ШОС Се Сяоюн будет новым послом КНР в Беларуси Политика
17:12 Ноябрь в этом году в Беларуси ожидается теплее обычного Общество
17:11 БЕЛАЗ работает над газификацией карьерной техники для крупных российских компаний Экономика
17:03 Минобороны проводит проверку по факту смерти рядового на полигоне Происшествия
16:53 Норвегия направит 1,5 млн евро гуманитарной помощи мирному населению в Нагорном Карабахе В мире
16:52 Правительство скорректировало госпрограмму развития цифровой экономики и информационного общества Общество
16:49 Первый участок 3-й линии метро, общежития и стадионы - какие объекты откроют в Минске к 7 ноября Регионы
16:41 Умер председатель Республиканской конфедерации предпринимательства Владимир Карягин Общество
16:34 Кочанова представила Барсукова коллективу Мингорисполкома Регионы
16:30 Пожар в ангаре с газовыми баллонами на юге Москвы потушен В мире
16:28 Дальнобойщик пытался незаконно ввезти в Беларусь коммерческую партию контактных линз Происшествия
16:25 Число жертв тайфуна "Молаве" во Вьетнаме возросло до 33 В мире
16:25 Сезон массовой охоты на пушных животных откроется в Беларуси 7 ноября Общество
16:24 Греция вводит карантин и приостанавливает полеты в северных регионах В мире
16:19 Пьяные подростки разбили окна в минской школе Происшествия
Все новости
Все новости
Политика
02 ноября 2020, 18:04

Беларусь приняла участие в сессии рабочей группы по УПО в Совете ООН по правам человека

Фото из архива
Фото из архива

2 ноября, Минск /Корр.БЕЛТА/. Белорусская делегация во главе с Постоянным представителем при Отделении ООН в Женеве Юрием Амбразевичем в режиме видео-конференц-связи 2 ноября приняла участие в работе 36-й сессии рабочей группы по универсальному периодическому обзору (УПО) в Совете ООН по правам человека, в рамках которой Беларусь прошла очередной (третий) цикл УПО. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

В ходе представления национального доклада Юрий Амбразевич проинформировал о социально-экономических и общественно-политических преобразованиях в нашей стране с момента второго цикла УПО, который Беларусь прошла в 2015 году. Белорусский дипломат привлек внимание к комплексному Национальному плану по правам человека, утвержденному правительством Беларуси в октябре 2016 года. Глава белорусской делегации выразил полную поддержку УПО, подчеркнув, что Беларусь рассматривает его как важнейший инструмент международного сотрудничества в сфере прав человека, который обеспечивает рассмотрение ситуации с правами человека во всех странах мира, без исключения, на принципах универсальности и равноправия.

"В связи с эпидемиологической ситуацией работа 36-й сессии рабочей группы по УПО проходит в гибридном формате, что предполагает ограниченное личное участие представителей белорусской дипмиссии в Женеве и дистанционное участие национальной делегации из Минска, - говорится в сообщении. - В состав делегации Беларуси вошли первый заместитель председателя Верховного Суда Валерий Калинкович, заместитель генерального прокурора Дмитрий Гора, руководство структурных подразделений министерств внутренних дел, иностранных дел, здравоохранения, информации, образования, природных ресурсов и охраны окружающей среды, труда и социальной защиты, юстиции, Следственного комитета, Национального центра законодательства и правовых исследований, Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов".

В дискуссии по универсальному периодическому обзору по Беларуси приняли участие 98 государств - членов ООН, которые оценили степень реализации нашей страной рекомендаций предыдущего цикла УПО и адресовали Беларуси новые рекомендации в сфере прав человека на очередной период.

УПО - универсальный механизм, созданный в целях обзора ситуации с правами человека во всех странах мира без исключения, а также степени реализации государствами всего спектра прав человека: экономических, политических, социальных, гражданских и культурных. Страны проходят обзор один раз в 4,5 года. Первый цикл УПО Беларусь прошла в мае 2010 года, второй - в мае 2015 года.

В ходе 36-й сессии рабочей группы по универсальному периодическому обзору в Совете ООН по правам человека третий цикл УПО также проходят Андорра, Болгария, Гондурас, Либерия, Ливия, Малави, Монголия, Мальдивские острова, Маршалловы острова, Панама, США, Хорватия, Ямайка.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь ООН
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Политика
Сергей Рачков Национальное собрание Беларуси готово к конструктивному диалогу с зарубежными коллегами - Рачков
Се Сяоюн. Фото из архива Бывший заместитель генсекретаря ШОС Се Сяоюн будет новым послом КНР в Беларуси
Фото из архива Беларусь и Сирия подтвердили высокий потенциал сотрудничества и необходимость его реализации
КОММЕНТАРИЙ: Украина, не ошибись де-факто!
Андрей Савиных. Фото из архива Рекомендации Европарламента направлены против народа Беларуси - Савиных
Фото из архива Совет ЕЭК одобрил предоставление Кубе статуса наблюдателя при ЕАЭС
Главное
Александр Лукашенко и Роман Головченко Ситуация в экономике и на предприятиях - Лукашенко принял с докладом премьер-министра
Лукашенко: государство всегда будет привержено межконфессиональному миру в Беларуси
Сахарную свеклу в Беларуси убрали почти с 80% площадей
Выбор - на десятку! В комплексе Minsk World акция к Новому году - сразу десять новых домов и лучшие условия для покупки
Топ-новости
Лукашенко: я за разные точки зрения и инакомыслие, но категорически против нарушений закона
Головченко: экономика Беларуси чувствует себя лучше, чем экономика региона в целом
Бывший заместитель генсекретаря ШОС Се Сяоюн будет новым послом КНР в Беларуси
Кочанова представила Барсукова коллективу Мингорисполкома
Национальное собрание Беларуси готово к конструктивному диалогу с зарубежными коллегами - Рачков
Минспорт: основная задача - физически и психологически здоровая нация
Масочный режим весьма эффективен в борьбе с распространением COVID-19 - медик
Учеба в автошколе и личные нужды - молодежь о планах на первый заработок в студотрядах
"Нафтан" направил своих специалистов на "Гродно Азот"
Правительство скорректировало госпрограмму развития цифровой экономики и информационного общества
Священнослужители не должны оказывать разделяющее воздействие на общество - митрополит Вениамин
РЕПОРТАЖ: Белорусский Нотр-Дам: в Дрогичинском районе восстанавливают каплицу XIX века
БЕЛАЗ работает над газификацией карьерной техники для крупных российских компаний
Первый участок 3-й линии метро, общежития и стадионы - какие объекты откроют в Минске к 7 ноября
Белорусские НПЗ в ноябре планируют переработать 1,65 млн т российской нефти
Релама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Коронавирус: последние новости
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.