Беларусь приняла участие в сессии рабочей группы по УПО в Совете ООН по правам человека

2 ноября, Минск /Корр.БЕЛТА/. Белорусская делегация во главе с Постоянным представителем при Отделении ООН в Женеве Юрием Амбразевичем в режиме видео-конференц-связи 2 ноября приняла участие в работе 36-й сессии рабочей группы по универсальному периодическому обзору (УПО) в Совете ООН по правам человека, в рамках которой Беларусь прошла очередной (третий) цикл УПО. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

В ходе представления национального доклада Юрий Амбразевич проинформировал о социально-экономических и общественно-политических преобразованиях в нашей стране с момента второго цикла УПО, который Беларусь прошла в 2015 году. Белорусский дипломат привлек внимание к комплексному Национальному плану по правам человека, утвержденному правительством Беларуси в октябре 2016 года. Глава белорусской делегации выразил полную поддержку УПО, подчеркнув, что Беларусь рассматривает его как важнейший инструмент международного сотрудничества в сфере прав человека, который обеспечивает рассмотрение ситуации с правами человека во всех странах мира, без исключения, на принципах универсальности и равноправия.

"В связи с эпидемиологической ситуацией работа 36-й сессии рабочей группы по УПО проходит в гибридном формате, что предполагает ограниченное личное участие представителей белорусской дипмиссии в Женеве и дистанционное участие национальной делегации из Минска, - говорится в сообщении. - В состав делегации Беларуси вошли первый заместитель председателя Верховного Суда Валерий Калинкович, заместитель генерального прокурора Дмитрий Гора, руководство структурных подразделений министерств внутренних дел, иностранных дел, здравоохранения, информации, образования, природных ресурсов и охраны окружающей среды, труда и социальной защиты, юстиции, Следственного комитета, Национального центра законодательства и правовых исследований, Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов".

В дискуссии по универсальному периодическому обзору по Беларуси приняли участие 98 государств - членов ООН, которые оценили степень реализации нашей страной рекомендаций предыдущего цикла УПО и адресовали Беларуси новые рекомендации в сфере прав человека на очередной период.

УПО - универсальный механизм, созданный в целях обзора ситуации с правами человека во всех странах мира без исключения, а также степени реализации государствами всего спектра прав человека: экономических, политических, социальных, гражданских и культурных. Страны проходят обзор один раз в 4,5 года. Первый цикл УПО Беларусь прошла в мае 2010 года, второй - в мае 2015 года.

В ходе 36-й сессии рабочей группы по универсальному периодическому обзору в Совете ООН по правам человека третий цикл УПО также проходят Андорра, Болгария, Гондурас, Либерия, Ливия, Малави, Монголия, Мальдивские острова, Маршалловы острова, Панама, США, Хорватия, Ямайка.-0-