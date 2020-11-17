Беларусь приостанавливает диалог по правам человека с Европейским союзом - Макей

17 ноября, Минск /Корр.БЕЛТА/. Беларусь приостанавливает диалог по правам человека с Европейским союзом. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сегодня в эфире программы "Панорама" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Отдельные страны пытаются критиковать нас по вопросам прав человека, по вопросам демократии. И все это абсолютно искусственно политизировано. Мы видим это на примере того же Совета по правам человека ООН и ряда других организаций, - сказал глава белорусского МИД. - Мы не видим смысла дальше продолжать с Европейским союзом диалог по правам человека. И мы приостанавливаем этот диалог до тех пор, пока ЕС не примет решение об изменении политики Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка, которые на данном этапе приняли решение заморозить программы сотрудничества с Беларусью".

Владимир Макей также подчеркнул: "Мы не видим особого смысла работать полноценно в рамках инициативы "Восточное партнерство". Все эти меры являются лишь ответом на те вызывающие деструктивные шаги, которые предприняли наши европейские партнеры по отношению к Беларуси".-0-

Макей: надеюсь, что здравый смысл возобладает и ни у кого не появится желание выстраивать новые берлинские стены