Беларусь присоединилась к группе стран, намеренных содействовать защите прав жертв терроризма

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь присоединилась к группе государств и объединений, намеренных содействовать защите прав жертв терроризма. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

С инициативой о присоединении Беларуси к этой группе выступил министр иностранных дел Владимир Макей в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на брифинге об итогах прошедшей в сентябре в Минске международной конференции высокого уровня "Борьба с терроризмом при помощи инновационных подходов и использования новых и возникающих технологий".

Целью группы является содействие защите прав жертв терроризма, особенно женщин и детей. Она также будет добиваться сбалансированного осуществления соответствующих резолюций Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН. "Группа друзей будет стремиться содействовать в предоставлении слова жертвам терроризма на международной арене и пропагандировать их роль и роль их семей в противодействии и делегитимизации нарративов террористов, в том числе посредством образования", - отметили в МИД.

В настоящее время в группе состоит 33 государства и объединения: Аргентина, Австралия, Беларусь, Бельгия, Великобритания, Германия, Египет, ЕС, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Италия, Канада, Катар, Кения, Коста-Рика, Марокко, Мексика, Нигерия, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, ОАЭ, Организация Исламского Сотрудничества, Польша, Россия, Румыния, США, Таджикистан, Турция, Украина и Франция. Наблюдателями в группе являются Палестина, Контртеррористическое управление ООН и Управление по наркотикам и преступности ООН.

Как подчеркнули в МИД, присоединение Беларуси к данной группе вновь демонстрирует принципиальную позицию страны "о необходимости искоренения зла терроризма, а также подтверждает ее приверженность необходимости защиты и реабилитации пострадавших от терроризма лиц".-0-