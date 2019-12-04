Беларусь присоединилась к группе стран, намеренных содействовать защите прав жертв терроризма

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 4 декабря 2019
Минск Сплошная облачность +2°C
Версия для слабовидящих
Новости
18:59 Ненадлежащая реклама и ложные договоры: Минтранс назвал основные нарушения в работе такси Общество
18:53 ЕЭК заключила меморандум о взаимопонимании с Европейской организацией публичного права Политика
18:32 ЕБРР и "Белоруснефть" подписали меморандум о взаимопонимании Экономика
18:25 Представители стран СНГ обсудят в Минске сотрудничество в охране труда Общество
18:22 Президент на встрече с депутатами выскажется о роли Беларуси в Европе и мире - Марзалюк Политика
18:15 Детская книга о спорте вышла в издательстве "Белорусская энциклопедия" Общество
17:51 ЕБРР рассмотрит предложение по участию в строительстве железной дороги из Минска в аэропорт Экономика
17:48 Более Br145 тыс. поступлений от субботников в Гомеле направят на благоустройство Регионы
17:48 Маркевич: время требует от парламентариев быстроты принятия решений Политика
17:46 Беларусь присоединилась к группе стран, намеренных содействовать защите прав жертв терроризма Политика
17:42 Контролирующие и надзорные органы в январе-сентябре провели более 6,5 тыс. проверок Общество
17:38 Визит Лукашенко в Австрию стал знаковым для двусторонних отношений Политика
17:30 В Гродненской области проведут комплексное благоустройство поселков Любча и Козловщина Регионы
17:28 ЕБРР отмечает сближение позиций с правительством Беларуси по приватизации Белинвестбанка Экономика
17:24 Анфимов: задача контролирующих органов - не навредить предприятию Общество
17:18 НАН: половина белорусов выступает за партнерские отношения с Россией Общество
17:00 Руммо: главная задача парламентариев - улучшать благосостояние людей Общество
16:58 ЕБРР не будет участвовать в аукционе по продаже госдоли Приорбанка Экономика
16:57 МВД объявило конкурс на лучшие фото и видео о работе ведомства Общество
16:46 Карпенко: в Беларуси сформирована комплексная система оценки качества образования Общество
16:42 Первый областной новогодний бал для одаренной молодежи пройдет в Могилеве 16 декабря Регионы
16:28 ЕБРР в 2019 году превысит прошлогодний рекорд по инвестированию в экономику Беларуси - Ригтеринк Экономика
16:19 БЖД назначила 88 дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники Общество
16:16 Из-за проливных дождей в Шри-Ланке погибли 6 человек В мире
16:16 Для впервые избранных парламентариев встреча с Президентом станет главным ориентиром - Горваль Политика
16:11 Жареные улитки и венгерские калачи - что подготовила торговля Минска к новогодним праздникам Регионы
16:08 Велотропу обустраивают вдоль реки Мухавец в Бресте Регионы
15:57 Роста цен на ели в Минске ожидать не стоит - ГУПР Мингорисполкома Регионы
15:54 В Могилеве женщина перебегала дорогу на красный свет и попала под машину Происшествия
15:48 Центр тестирования по русскому языку как иностранному открылся в Минске Регионы
Все новости
Все новости
Политика
04 декабря 2019, 17:46

Беларусь присоединилась к группе стран, намеренных содействовать защите прав жертв терроризма

Фото из архива
Фото из архива

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь присоединилась к группе государств и объединений, намеренных содействовать защите прав жертв терроризма. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

С инициативой о присоединении Беларуси к этой группе выступил министр иностранных дел Владимир Макей в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на брифинге об итогах прошедшей в сентябре в Минске международной конференции высокого уровня "Борьба с терроризмом при помощи инновационных подходов и использования новых и возникающих технологий".

Целью группы является содействие защите прав жертв терроризма, особенно женщин и детей. Она также будет добиваться сбалансированного осуществления соответствующих резолюций Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН. "Группа друзей будет стремиться содействовать в предоставлении слова жертвам терроризма на международной арене и пропагандировать их роль и роль их семей в противодействии и делегитимизации нарративов террористов, в том числе посредством образования", - отметили в МИД.

В настоящее время в группе состоит 33 государства и объединения: Аргентина, Австралия, Беларусь, Бельгия, Великобритания, Германия, Египет, ЕС, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Италия, Канада, Катар, Кения, Коста-Рика, Марокко, Мексика, Нигерия, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, ОАЭ, Организация Исламского Сотрудничества, Польша, Россия, Румыния, США, Таджикистан, Турция, Украина и Франция. Наблюдателями в группе являются Палестина, Контртеррористическое управление ООН и Управление по наркотикам и преступности ООН.

Как подчеркнули в МИД, присоединение Беларуси к данной группе вновь демонстрирует принципиальную позицию страны "о необходимости искоренения зла терроризма, а также подтверждает ее приверженность необходимости защиты и реабилитации пострадавших от терроризма лиц".-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
МИД ООН терроризм
Новости рубрики Политика
ЕЭК заключила меморандум о взаимопонимании с Европейской организацией публичного права
Игорь Марзалюк. Фото из архива Президент на встрече с депутатами выскажется о роли Беларуси в Европе и мире - Марзалюк
Фото из архива Маркевич: время требует от парламентариев быстроты принятия решений
Алоизия Вергеттер. Фото из архива Визит Лукашенко в Австрию стал знаковым для двусторонних отношений
Фото из архива Для впервые избранных парламентариев встреча с Президентом станет главным ориентиром - Горваль
Людмила Добрынина. Фото из архива Добрынина: от нового состава парламента ждут новых смелых идей для развития экономики
Главное
Лукашенко: нужно равномерно развивать Минскую область, а не только "золотые земли" между кольцевыми
Андрейченко: депутаты уходящего созыва работали на укрепление суверенитета Беларуси
Председательство Беларуси в ЕАЭС должно придать импульс развитию объединения - Мясникович
ISIC - теперь в Беларуси! Скидки для студентов и учащихся в 135 странах мира
Топ-новости
Лукашенко напомнил о необходимости роста зарплат в увязке с производительностью труда
"Детей воспитывает либо улица, либо интернет" - Лукашенко о проблемах в образовании
Эксперты призывают отказаться от фобий по поводу внешних угроз для независимости Беларуси
Карпенко: в Беларуси сформирована комплексная система оценки качества образования
"БелАсептика-Дез": равные возможности – для всех!
Раздели цену на 120! Программа рассрочки на квартиры до 10 лет!
Более 900 ярмарок пройдут в Беларуси во время рождественских и новогодних праздников
ЕБРР в 2019 году превысит прошлогодний рекорд по инвестированию в экономику Беларуси - Ригтеринк
Михальский: в 2019 году Польша реализовала в Беларуси проекты более чем на 2 млн евро
В Гродненской области проведут комплексное благоустройство поселков Любча и Козловщина
БЖД назначила 88 дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники
НАН: половина белорусов выступает за партнерские отношения с Россией
Гражданам Беларуси рекомендуют не посещать Францию в связи с предстоящей забастовкой
Белорусский автобус испытывают в Казани для системы скоростного городского транспорта
Посольство выясняет, пострадали ли белорусы в аварии с участием автобуса в Подмосковье
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Молодежная политика Беларуси Парламент 7.0: Новый импульс Содействие занятости населения Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.