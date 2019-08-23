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Политика
23 августа 2019, 19:11

Беларусь присоединится к дискуссии в Осло по теме сотрудничества в регионе Балтийского моря

Фото из архива
Фото из архива

23 августа, Минск /Корр.БЕЛТА/. Председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам, руководитель делегации Национального собрания по осуществлению контактов с Парламентской конференцией Балтийского моря (ПКБМ) Валерий Воронецкий примет участие в 28-й сессии ПКБМ, которая пройдет 25-27 августа в Осло (Норвегия). Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.

В конференции планируется участие парламентариев и экспертов из стран региона Балтийского моря. "Программа сессии включает вопросы сотрудничества в регионе Балтийского моря, миграции и интеграции, будущего трудовой деятельности, достижения целей ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года", - проинформировали в пресс-службе.

Парламентская конференция Балтийского моря основана в 1991 году. Ее цель - развитие сотрудничества между парламентами региона Балтийского моря. Постоянными участниками являются Германия, Дания, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Россия, Финляндия, Швеция, Эстония, а также пять межпарламентских организаций (Балтийская ассамблея, Европейский парламент, ПАСЕ, ПА ОБСЕ, Северный совет). Еще 27 организаций обладают в ПКБМ статусом наблюдателя. Как сообщалось, получить статус наблюдателя в ПКБМ намерена и Беларусь.-0-

Теги
конференция Норвегия Палата представителей сессии сотрудничество
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