Беларусь привержена принципам свободы вероисповедания - Кравченко

22 июля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь привержена принципам свободы вероисповедания. На это обратил внимание заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко на II Министерской конференции по продвижению свободы вероисповедания, инициированной государственным секретарем США Майклом Помпео. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.

Замминистра изложил подходы государства в данной области, а также отметил исторически сложившееся в Беларуси мирное сосуществование различных религиозных конфессий.

В конференции приняли участие главы и представители руководства внешнеполитических ведомств из 115 государств, а также религиозные лидеры и представители гражданского общества со всего мира. Мероприятие стало самым масштабным событием в области прав человека, когда-либо организованном в Государственном департаменте США. На мероприятии выступили вице-президент США Майкл Пенс и госсекретарь США Майкл Помпео.

Олег Кравченко находился с визитом в Вашингтоне 16-18 июля. Он провел также встречи со специальным помощником президента США, старшим директором по европейским и российским делам Совета национальной безопасности Фионой Хилл, исполняющим обязанности помощника государственного секретаря США по европейским и евразийским делам Филипом Рикером, первым заместителем директора офиса по вопросам торговли людьми Госдепартамента Кэри Джонстон, директором офиса Европы и Евразии Министерства финансов США Брайаном Макколи.

Состоялась встреча Олега Кравченко с председателем Комиссии США по сохранению американского наследия за рубежом Полом Пекером. Стороны обсудили возможности двустороннего взаимодействия, в том числе в сфере развития туризма и сохранения культурных объектов. Проведены встречи с представителями аналитического сообщества и деловых кругов.-0-