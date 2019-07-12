Беларусь приветствует решение о повышении уровня диппредставительства Швейцарии до посольства

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей провел встречу с послом Швейцарии в Беларуси Клодом Альтерматтом по случаю вручения им копий верительных грамот. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

"Стороны обсудили актуальные темы двустороннего политического диалога, состояние и перспективы развития отношений между Беларусью и Швейцарией в экономической, гуманитарной, культурной сфере. Министр приветствовал решение швейцарской стороны о повышении уровня дипломатического представительства в нашей стране до посольства и выразил надежду на его плодотворную деятельность по укреплению взаимовыгодного сотрудничества", - проинформировали во внешнеполитическом ведомстве.

Как сообщалось БЕЛТА, на заседании 15 мая Федеральный совет постановил повысить статус представительства Швейцарии в Минске до полноценного посольства. Такое решение обосновано постоянно развивающимися отношениями между Швейцарией и Беларусью. Планировалось, что посольство в Минске официально откроет этим летом глава МИД Швейцарии, федеральный советник Игнацио Кассис. В свою очередь у Беларуси уже есть посольство в Берне. Беларусь планирует назначить посла в Швейцарии в текущем году. Сейчас временным поверенным в делах Беларуси в Швейцарии является Павел Мацукевич.-0-